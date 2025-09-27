जागतिक फार्मसिस्ट डे निमित्त भोरमध्ये जनजागृती रॅली
भोर, ता. २७ ः भोर येथील राजगड ज्ञानपीठाच्या कॉलेज ऑफ फार्मसीमधील विद्यार्थ्यांनी ‘जागतिक फार्मसिस्ट डे’ निमित्त शहरातून रॅली काढून पथनाट्याद्वारे जनजागृती केली. प्राचार्य डॉ. राजकुमार शेटे यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्राध्यापकांनी आयोजित केलेल्या रॅलीमध्ये सुमारे २५० विद्यार्थी सहभागी झाले होते.
महाविद्यापासून सुरवात करून पोलिस ठाणे, नवी आळी, सम्राट चौक, राजवाडा चौक, मंगळवार पेठ, नगरपालिका चौक, एसटी स्टँड, चौपाटी या मार्गावरून रॅली काढण्यात आली. फार्मसिस्ट हे औषध व आरोग्यसेवा यांमधील महत्त्वाचा दुवा असल्याचा संदेश या रॅलीमधून नागरिकांना देण्यात आला. रॅलीत विद्यार्थ्यांनी विविध घोषवाक्ये देत नागरिकांमध्ये औषधांचे योग्य सेवन, डॉक्टरांच्या सल्ल्याने औषधोपचार याबाबत जनजागृती केली. डॉ. अविनाश ढोबळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली विद्यार्थ्यांनी एसटी स्टँड आणि चौपाटी येथे पथनाट्य सादर केले. यामधून विद्यार्थ्यांनी महिलांचे आरोग्य आणि औषधे घेताना घ्यावयाची काळजी याबाबत जनजागृती केली.
रॅलीनंतर कॉलेजमध्ये घेण्यात आलेल्या कार्यक्रमात प्राचार्य डॉ. राजकुमार शेटे यांनी मार्गदर्शन केले. आरोग्य व्यवस्थेत फार्मसिस्ट ही एक महत्वाची व्यक्ती असून औषधांच्या सुरक्षित वापराबाबत ते समाजाला दिशा देतात आणि आरोग्यदूत म्हणून महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी बी.फार्म विभागप्रमुख डॉ. विश्वास भगत, डी.फार्म विभागप्रमुख प्रा. तुषार शिंदे, डॉ. दीपक कर्डीले आदींसह प्राध्यापक व विद्यार्थी उपस्थित होते. राजगड ज्ञानपीठाचे अध्यक्ष माजी आमदार संग्राम थोपटे आणि सचिव स्वरुपा थोपटे यांनी सर्वांना फार्मसिस्ट डे बद्दल शुभेच्छा दिल्या. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक प्रा. वैभवी कुंजीर यांनी केले तर प्रा. श्रीकांत बोराटे यांनी आभार मानले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.