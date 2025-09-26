भोरमधील एमआयडीसीसाठी पुन्हा सर्वेक्षण : जिल्हाधिकारी
पुणे, ता. २६ : तालुक्यातील बहुचर्चित उत्रौली-वडगाव डाळ येथील प्रास्तावित एमआयडीसीसाठी स्थानिक शेतकऱ्यांना व्यवस्थित माहिती देवून जमीन अधीग्रहणासाठी पुन्हा सर्वेक्षण करण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी सांगितले.
एमआयडीसीसंदर्भात गुरुवारी (ता. २५) सकाळी जिल्हाधिकारी कार्यालयात घेण्यात आलेल्या बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीस आमदार शंकर मांडेकर, प्रांताधिकारी डॉ. विकास खरात, तहसीलदार राजेंद्र नजन, जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष रणजित शिवतरे, चंद्रकांत बाठे, विक्रम खुटवड, यशवंत डाळ, संतोष घोरपडे, संदीप शेटे, राजू शेटे, विलास शिवतरे, गोविंद शेटे, सूर्यकांत शेटे, सुरेश साळुंके, रमेश गायकवाड व प्रकाश डाळ आदी प्रमुख मान्यवरांसह उत्रौली व वडगाव डाळ येथील शेतकरी उपस्थित होते.
एमआयडीसीसाठी जमिनी गेल्याने काही शेतकरी भूमिहीन होणार आहेत, तर काही शेतकऱ्यांचे बागायती क्षेत्रही जाणार आहे. त्यामुळे उत्रौली व वडगाव डाळ येथील काही शेतकऱ्यांनी एमआयडीसीला विरोध केला आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासनाची भूमिका स्पष्ट करीत शेतकऱ्यांना जमिनीसाठी रेडीरेकनरच्या चारपट भाव देण्यात येणार असल्याचे सांगितले. याशिवाय १० टक्के परतावा मिळणार असून, तरुणांना नोकऱ्याही देण्यात येणार असल्याचे सांगितले. यापूर्वी झालेल्या सर्वेक्षणात ६७ टक्के लोकांचा विरोध झालेला आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी स्वतः भोरला शेतकऱ्यांसमवेत बैठक घेऊन त्यांना एमआयडीसीची अधिक माहिती माहिती देणार आहेत. याशिवाय एमआयडीसीसाठी शासनाकडून पुन्हा नव्याने सर्वेक्षण करण्यात येणार असल्याचेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
