निगडे येथील सरपंचांना पदावरून हटविले
नसरापूर, ता. १५ : निगडे (ता. भोर) ग्रामपंचायतीच्या सरपंच नाजुका किशोर बारणे यांनी नियमांच्या विरोधात जाणीवपूर्वक निर्णय घेऊन कर्तव्यात हलगर्जीपणा करून कर्तव्यापालनात कसूर केल्याचे निदर्शनास आल्याने जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अहवालानुसार विभागीय आयुक्तांनी त्यांना सरपंच व सदस्यपदावरुन हटविले.
निगडे गावचे ग्रामस्थ हरिभाऊ मालुसरे यांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना केलेल्या तक्रारीनुसार, निगडे गावच्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे या योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायतीने काम करताना ते तुकड्या तुकड्यांमध्ये केले. त्यातील काही कामांचा लाभ अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांना होत नव्हता. याबाबत जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण अधिकाऱ्यांनी सन २०२१-२२ मध्ये नवबौद्ध वस्तीमध्ये झालेल्या अनियमिततेबाबत प्रत्यक्षस्थळ पाहणीचा अहवाल मुख्याधिकाऱ्यांना सादर केला. त्यामध्ये नवबौद्ध वस्तीमध्ये तुकड्यांमध्ये काम करण्याची तरतूद नसताना तुकड्यांमध्ये काम केल्याचे निदर्शनास आले.
याबाबत मुख्याधिकाऱ्यांनी चौकशी करून ३० जून २०२३ ते ११ आक्टोबर २०२४ पर्यंत सहा वेळा सुनावणी घेऊन २८ एप्रिल २०२५ रोजी विभागीय आयुक्तांना अंतिम अहवाल सादर केला होता. त्यानंतर विभागीय आयुक्तांनी जुलै २०२५मध्ये सुनावणी घेऊन ग्रामपंचायत निगडे यांनी अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या घरांची वस्तीतील संख्या विचारात घेऊन मूळ योजनेच्या उद्देशानुसार सदर घटकांना त्याचा फायदा होत आहे किंवा नाही, याची खात्री करून सदरचे काम योजनेतून मंजूर करणे आवश्यक होते, परंतु तसे न करता सरपंच व सदस्य कार्यकारिणीने सदरचे काम मंजूर करून घेऊन त्याचा निधी इतरत्र खर्च केला. त्यामुळे योजनेचा मूळ उद्देश पूर्ण झाला नसल्याचे दिसून येत आहे. याप्रकरणी प्रशासकीय मान्यतेच्या अटी व शर्तीचा भंग झालेला दिसून येत असून, सरपंच नाजुका बारणे यांनी नियमांच्या विरोधात जाणीवपूर्वक निर्णय घेतला असल्याचे दिसून येत आहे, असा अभिप्राय जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दिला आहे. त्यानुसार उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या अधिकारानुसार बारणे यांना सरपंच व सदस्यपदावरुन हटविले असल्याचे आदेशात म्हटले आहे.
दाद मागणार : सरपंच बारणे
याबाबत सरपंच नाजुका बारणे यांच्याशी संपर्क साधला असता, आम्ही सर्व सदस्य व ग्रामस्थांना विश्वासात घेऊन विकास कामे केली आहेत. आम्ही आमची बाजू सुनावणीत मांडली आहे, तरीदेखील न्याय मिळाला नाही. विभागीय आयुक्तांचा निकाल अद्याप मिळालेला नाही. तो मिळाल्यावर त्यावर दाद मागणार आहोत.’’
