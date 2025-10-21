कुस्तीपटू अनुष्काची राष्ट्रीय पातळीवर निवड
भोर, ता. २१ ः आंबाडे (ता. भोर) येथील अनुष्का शशिकांत खोपडे हिने राज्यस्तरीय कुस्ती स्पर्धेत अंडर- १९ फ्री स्टाइल ६५ किलो वजनी गटात प्रथम क्रमांक पटकावला. तालुकास्तरीय, जिल्हास्तरीय आणि विभागीय स्तरावर अनुष्का हीने यश मिळविल्यानंतर आता राज्यस्तरावरही प्रथम क्रमांक मिळवला आहे. राष्ट्रीय पातळीवरील निवड स्पर्धेसाठी पात्र ठरलेली भोरमधील ही पहिली विद्यार्थिनी आहे. अहिल्यानगर (नेवासा) येथे झालेल्या राज्यस्तरीय कुस्ती स्पर्धेत तीने विरोधी प्रतिस्पर्धीस पराभूत करून सुवर्णपदक जिंकले. वडीलांच्या प्रेरणेमुळे अनुष्काने कुस्तीपटू होण्याचा निर्धार केला. भोरमधील श्री छत्रपती शिवाजी कनिष्ठ महाविद्यालयात इयत्ता बारावी सायन्समध्ये शिक्षण घेत असूनही वडील शशिकांत खोपडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली जवाहर कुस्ती संकुलात ती कुस्तीचे प्रशिक्षण घेत आहे. अनुष्का ही राष्ट्रीय पातळीवरील कुस्ती स्पर्धेत महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करणार असल्यामुळे श्री छत्रपती शिवाजी कनिष्ठ महाविद्यालयाचे प्राचार्य अजय काळभोर, क्रीडा शिक्षिका शैलजा बांदल, रोहिदास साळुंखे, संतोष घोरपडे आदींनी तिचा आणि तिच्या वडिलांचा सन्मान केला.
06030
