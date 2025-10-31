राष्ट्रीय एकता दिनानिमित्त भोरमध्ये ‘एकता दौड’
भोर, ता. ३१ : भोर ठाण्याच्या वतीने शहरातून शुक्रवारी (ता. ३१) राष्ट्रीय एकता दिनानिमित ‘एकता दौड’ काढण्यात आली. पोलिस निरीक्षक अण्णासाहेब पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली काढलेल्या या एकता दौडमध्ये पोलिस, विद्यार्थी, क्रीडा शिक्षक, पोलिस करिअर अॅकॅडमीचे विद्यार्थी आणि पालक असे एकूण ३४० जण सहभागी झाले. शुक्रवारी (ता. ३१) सकाळी सात वाजता राजवाडा चौकातून या एकता दौडला सुरुवात झाली.
एकता दौडमध्ये पोलिस उपनिरीक्षक अनिल चव्हाण व दीप्ती करपे, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक शीला खोत यांच्यासह २५ पोलिस कर्मचारी आणि १० महिला पोलिस कर्मचारी सहभागी झाले. याशिवाय राजा रघुनाथराव विद्यालयातील क्रीडा शिक्षक प्रशांत उबाळे, डॉ अमोल मोहिते, अनिल जाविर, सोमनाथ कुंभार, पोलिस करिअर अॅकॅडमीचे मोनेश पवार, पालक अनिल सावंत, सागर शेटे, युवराज भालेघरे आणि महिला पालक नलिनी सावंत हे देखील सहभागी झाले. दौड दरम्यान विद्यार्थ्यांनी हातामध्ये बोर्ड घेऊन नागरिकांमध्ये एकता राखण्यासाठी जनजागृती केली. पोलिस ठाण्याच्या वतीने एकता दौडमध्ये सहभागी झालेल्या सर्वांना एनर्जी ड्रिंकचे वाटप केले. भोरवासीयांच्या मनात राष्ट्रीय एकता, बंधुता आणि सामाजिक एेक्याचा संदेश देण्यासाठी हा एकता दौडचा उपक्रम राबविला असल्याचे पोलिस निरीक्षक अण्णासाहेब पवार यांनी सांगितले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.