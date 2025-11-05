सोयी-सुविधा करूनही भोर आगार तोट्यातच
लालपरी खिळखिळी
भाग ४
- विजय जाधव
भोर, ता. ५ : राज्य परिवहन महामंडळाच्या भोर आगारात एसटीच्या नवीन १० गाड्या येऊन जुन्या गाड्यांची दुरुस्ती केली आणि प्रवाशांसाठी भौतिक सुविधा निर्माण केल्या. तरीही आगाराला दररोजच्या उत्पन्नात तोटाच सहन करावा लागत आहे. एसटीच्या ताफ्यात चांगल्या प्रवासासाठी नादुरुस्त असलेल्या जुन्या गाड्या, एसटी स्टँडवर होणाऱ्या चोऱ्या व मुलींची छेडछाड, वेळेत न सुटणाऱ्या एसटीच्या गाड्या, अपुरे कर्मचारी आणि कामावर असलेल्या कर्मचाऱ्यांचा उर्मटपणा यामुळे प्रवासी एसटीने प्रवास करण्यास टाळाटाळ करतात. परिणामी आगाराचे दररोजचे उत्पन्न अपेक्षेइतके होत नाही. कार्यशाळेतील २४ पदे रिक्त असल्यामुळे गाड्या दुरुस्त करण्यासाठी वेळ लागत आहे. आणि वाहकाची ४५ पदे रिक्त असल्यामुळे गाड्या वेळेवर सुटत नाहीत. याशिवाय एसटी स्टँडवर खासगी मोटारी व दुचाकी मोठ्या प्रमाणात पार्क केल्या जात आहेत.
पावसाळ्यापूर्वी भोर आगारात एसटींची संख्या ३८ होती, मागील दोन महिन्यात नवीन १० गाड्या आल्यामुळे आणि कालबाह्य झालेल्या गाड्या बाद केल्यामुळे सद्यःस्थितीत आगारात ४५ एसटी सेवेसाठी उपलब्ध आहेत. जुन्या गाड्यांची दुरुस्ती केली असून ग्रामीण भागात मुक्कामाला जाणा-या गाड्यांची संख्या आणि फक्त विद्यार्थ्यांसाठी गाड्यांची संख्या वाढवली आहे. एसटी स्टँडच्या परिसराचे क्रॉंक्रिटीकरण केले असून स्टँडवर वीज, पाणी, रात्रपाळी कामगार आदी सोयी केल्या आहेत. सर्वाधिक उत्पन्न असलेल्या भोर-पुणे मार्गासाठी नवीन गाड्या ठेवल्या आहेत. तरीदेखील आगारास तोटाच होत आहे. सद्यःस्थितीत आगारास दररोज चार ते सव्वाचार लाख रुपये उत्पन्न होत आहे. दररोजचे उत्पन्न किमान सात लाख झाले तरच आगाराचा तोटा भरून निघणार आहे.
भोर-पुणे पीएमटी सुरू करण्याची मागणी
पुणे-भोर प्रवासासाठी जुन्या आणि बंद पडणाऱ्या खराब गाड्यांमधून प्रवास करण्यापेक्षा वातानुकूलित आणि योग्य सुविधा असलेल्या पुणे महानगर परिवहन महामंडळ लिमिटेड (पीएमटी) च्या बससेवा सुरु करावी अशी मागणी प्रवासी करीत आहेत. सध्या ही सेवा पुणे ते सातारा महामार्गावरील सारोळे पर्यंत आहे.
दृष्टीक्षेपात भोर आगार :
एकूण कर्मचारी चालक १०९,
वाहक ५९,
वर्कशॉप कर्मचारी २७,
प्रशासकीय कर्मचारी २०
* एकूण गाड्या ४५
दररोज किमान १४ हजार किलोमीटरचा प्रवास
दररोजचे उत्पन्न सुमारे ४ लाख
एसटी स्टँडवर भौतिक सुविधांशिवाय रात्रीच्या वेळी कर्मचारी कार्यरत ठेवण्यात आले आहेत. नगरपालिकेकडून स्टँडच्या नवीन इमारतीचे काम लवकरच सुरु होणार असून त्यामध्ये पार्किंगचाही समावेश करण्यात आला आहे. प्रवाशांना व विद्यार्थ्यांना चांगल्या सेवा देण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना योग्य त्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
- रमेश मंता, आगार व्यवस्थापक भोर.
शाळा-महाविद्यालये सुरू झाल्यानंतर एसटी स्टँडवर मुलींची छेडछाड आणि चोरीच्या घटना वाढल्या होत्या. त्यामुळे स्टँडवर गर्दीच्या वेळी पोलिसांचे भरारी पथक कार्यरत असल्यामुळे या घटना बंद झाल्या आहेत.
- अण्णासाहेब पवार, पोलिस निरीक्षक भोर.
