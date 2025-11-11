वडगावातील कुटुंबाला ध्रुव प्रतिष्ठानकडून मदत
भोर, ता. ११ ः वडगाव डाळ (ता. भोर) येथील शेतकरी अमोल किसन पवार यांचे घर आणि घरातील सर्व जीवनावश्यक वस्तू आगीत जळून खाक झाल्या. रविवारी (ता. ९) सायंकाळी झालेल्या या दुर्घटनेमुळे पवार यांच्याकडे अंगावरील कपड्यांशिवाय काहीही शिल्लक राहिले नाही.
याबाबत वडगावचे सरपंच नवनाथ चौधरी यांनी या घटनेची माहिती टिटेघर (ता. भोर) येथील ध्रुव प्रतिष्ठानचे संस्थापक- अध्यक्ष राजीव केळकर यांना दिली. त्यानंतर राजीव केळकर यांनी सोमवारी (ता. १०) सकाळी जळीतग्रस्त शेतकरी अमोल पवार यास रोख रकमेसह जीवनावश्यक वस्तू दिल्या. यामध्ये छोटा सोलर पॅनेल, किराणा माल, कपडे, ब्लॅंकेट, भाजी व १० हजार रुपयांचा धनादेश दिला.
तातडीची मदत मिळाल्याने पवार कुटुंबाने समाधान व्यक्त केले. या कुटुंबाला अजून मदत करण्यासाठी प्रयत्न करू, असे ध्रुव प्रतिष्ठानचे संस्थापक अध्यक्ष केळकर यांनी सांगितले. भोरचे प्रांताधिकारी डॉ. विकास खरात, तहसीलदार राजेंद्र नजन आणि प्रभारी गटविकास अधिकारी उदय जाधव यांनी केळकर यांचे अभिनंदन केले.
यावेळी सरपंच नवनाथ चौधरी, तलाठी राजेश जाधव, राजीव केळकर, राहुल खोपडे, अरुण डाळ, विजय लाड, दत्तात्रेय मोरे, दशरथ डाळ, किसन चौधरी, संदीप गायकवाड उपस्थित होते.
06089
