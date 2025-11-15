भोरला १८० जणांनी ऑनलाइन अर्ज भरले
भोर, ता. १५ : नगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी एकून १८० जणांनी ऑनलाइन अर्ज भरलेले आहेत. मात्र, मागील सहा दिवसांत फक्त १० जणांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत. यामध्ये नगराध्यक्षपदाच्या एका उमेदवाराचा समावेश आहे. रविवारी (ता. १६) सुट्टीच्या दिवशीही उमेदवारी अर्ज दाखल केले जाणार असल्याचे निवडणूक निर्णय अधिकारी प्राजक्ता घोरपडे, अतिरिक्त निवडणूक निर्णय अधिकारी वैशाली जायगुडे आणि सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा मुख्याधिकारी गजानन शिंदे यांनी सांगितले. सोमवारी (ता. १०) निवडणुकीचे उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास सुरुवात झाली असली, तरी बुधवारपर्यंत (ता. १२) एकही उमेदवारी अर्ज दाखल झाला नाही. गुरुवारी (ता. १३) आणि शुक्रवारी (ता. १४) प्रत्येकी २ आणि शनिवारी (ता. १५) नगराध्यक्षपदाच्या एका उमेदवारासह ६ इच्छुकांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले.
