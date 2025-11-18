भोरमध्ये ६७ अर्ज बाद
भोर, ता. १८ : नगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या अर्जाच्या छाननीत ६७ अर्ज बाद झाले, तर ६५ अर्ज वैध ठरले. मंगळवारी (ता. १८) सकाळी निवडणूक निर्णय अधिकारी प्राजक्ता घोरपडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली नगरपालिकेत सुरु झालेली छाननी प्रक्रीया दुपारी चार वाजता पूर्ण झाली. यामध्ये नगराध्यक्षपदासाठी आलेल्या ८ अर्जापैकी ४ अर्ज बाद झाले. त्यातील रामचंद्र श्रीपती आवारे श्रीपती, कविता अरुण खोपडे, संजय दत्तात्रेय जगताप आणि नितीन बबन सोनावले यांचे अर्ज वैध ठरले आहेत.
नगरसेवकांच्या २० जागांसाठी १२४ अर्ज दाखल झाले होते. त्यापैकी ६३ अर्ज बाद झाले, तर ६१ अर्ज वैध ठरले आहेत. प्रभागक्रमांक ६मध्ये सर्वाधिक ९ उमेदवारांचे अर्ज वैध असून, प्रभाग क्रमांक ९ आणि १० मध्ये सर्वात कमी ४ उमेदवारांचे अर्ज वैध ठरले आहेत.
प्रभागनिहाय वैध उमेदवारी अर्जांची संख्या कंसात पुढीलप्रमाणे- प्रभाग क्रमांक १ (५), प्रभाग क्रमांक २ (६), प्रभाग क्रमांक ३ (५), प्रभाग क्रमांक ४(५), प्रभाग क्रमांक ५ (६), प्रभाग क्रमांक ६ (९), प्रभाग क्रमांक ७ (६), प्रभाग क्रमांक ८ (८), प्रभाग क्रमांक ९ (४) आणि प्रभाग क्रमांक १०(४).
नगराध्यक्षपदासाठी दाखल एकूण अर्जाची संख्या- ०८
एकूण अपात्र अर्जाची संख्या- ०४
एकूण पात्र अर्जाची संख्या- ०४
नगरसेवकपदासाठी दाखल अर्जाची संख्या- १२४
एकूण अपात्र अर्जाची संख्या- ६३
एकूण पात्र अर्जाची संख्या-६१
