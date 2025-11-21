‘ई-कॉमर्स अँड एआय’ पुस्तकाचे प्रकाशन
भोर, ता. २१ : डॉ. प्रसन्नकुमार देशमुख यांनी लिहिलेल्या ‘ई-कॉमर्स अँड एआय’ या संदर्भ ग्रंथाचे प्रकाशन राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते झाले. पुण्यातील मॉडर्न कॉलेजच्या सभागृहात बुधवारी (ता. १९) दुपारी हा प्रकाशन सोहळा पार पडला.
यावेळी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी, राज्याचे उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, प्रोग्रेसिव्ह शिक्षण संस्थेचे कार्याध्यक्ष डॉ. गजानन एकबोटे, मॉडर्न कॉलेजच्या प्राचार्या डॉ. निवेदिता एकबोटे आदी उपस्थित होते.
आर्टिफिशियल इंटेलिजन्समुळे इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्समध्ये जागतिक आणि भारतीय पातळीवर कसे बदल होत आहेत आणि आणखी कसे बदल होणे अपेक्षित आहे. याची सविस्तर मांडणी पुस्तकात करण्यात आली असल्याचे चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.
‘ई-कॉमर्स अँड एआय’ या संदर्भ ग्रंथामध्ये औद्योगिक बदल, व्यापार आणि विक्री कलेचे तंत्र कसे वेगाने प्रगती करू शकणार आहे आणि ग्राहक कसे तत्परतेने जोडले जाणार आहेत. हे अधोरेखित केले आहे. असे डॉ. प्रसन्नकुमार देशमुख यांनी व्यक्त केले.
