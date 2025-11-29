भोर नगरपालिकेतील प्रचार शिगेला
भोर, ता. २९ : विधानसभा मतदारसंघात एकमेव असलेल्या भोर नगरपालिकेतील निवडणुकीचा प्रचार शिगेला पोहोचला असून भाजप आणि राष्ट्रवादीकडून शहरात जोरदार प्रचार दौरे सुरू आहेत. कॉंग्रेसमधून भाजपमध्ये गेलेले माजी आमदार संग्राम थोपटे आणि राष्ट्रवादीचे विद्यमान आमदार शंकर मांडेकर यांनी आपली ताकद पणाला लावली आहे.
दररोज सकाळी नऊ वाजल्यापासून सुरू झालेला प्रचार रात्री १०च्या दरम्यान समाप्त होत आहे. याशिवाय रात्री उशिरापर्यंत कार्यकर्ते प्रचाराचे आणि मतदानाचे नियोजन करताना दिसत आहेत. सर्वच उमेदवार हे घरोघरी जाऊन प्रचार करीत आहेत. आपल्या पक्षाच्या जाहीरनाम्याची प्रत आणि उमेदवाराचे परिचयपत्रक मतदारांना दिले जात आहे. प्रत्येक प्रभागातील भाजप आणि राष्ट्रवादीच्या उमेदवारांसह अपक्ष उमेदवारांच्या प्रचाराच्या गाड्या फरविल्या जात आहेत. प्रचाराच्या गाडीत गाण्यांच्या तालावर आपला जाहीरनामा सांगितला जात आहे. भाजपकडून नगरपालिकेतील माजी सदस्य आणि त्यांच्या घरातील १२ उमेदवार असून एकही मुस्लिम उमेदवार नाही. राष्ट्रवादीकडून अनेक नवीन चेहऱ्यांना संधी देण्यात आली आहे. नगराध्यपदासाठी भाजपचे संजय जगताप आणि राष्ट्रवादीचे रामचंद्र आवारे यांची लढत ही लक्षवेधी आहे. यावेळी प्रचाराला एक दिवस आणि पाच तास (एकूण २९) तास जादा मिळाले असल्यामुळे प्रचाराची रंगतही वाढणार आहे. शहरात १६ हजार ७१६ मतदार असून त्यामध्ये आठ हजार १८१ पुरुष आणि ८ हजार ५३५ महिला मतदारांचा समावेश आहे. मतदानासाठी २२ मतदान केंद्रसंख्या असून सुमार ७५० मतदानासाठी कर्मचाऱ्यांची नेमणूक केली आहे.
प्रचारासाठी गाड्या, प्रत्यक्ष भेटीगाठीसोबत वासुदेवाच्या लोककलेच्या वेशातही प्रचार केला जात आहे. वासुदेवाच्या वेशातील प्रचारक दररोज सकाळी प्रभागातून फिरून उमेदवारांचा प्रचार करीत आहेत. सकाळी कामाला जाणाऱ्या मतदारांवर प्रभाव टाकण्याची ही प्रचाराची नवी पध्दत यावेळी सुरू झाली आहे.
