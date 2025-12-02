भोरमधील गुरुदत्तांच्या पालखीचे नारायणपूरकडे प्रस्थान
भोर, ता. २ : नारायणपूर (ता. पुरंदर) येथे गुरुवारी (ता. ४) होणाऱ्या श्रीदत्त जयंतीच्या सोहळ्यात सहभागी होण्यासाठी भोर शहर आणि तालुक्यातील भाविकांच्या पायी दिंडी पालखीचे नारायणपूरकडे प्रस्थान झाले. शहरातील कुंभार टेकडी येथील दत्त मंदिरापासून मंगळवारी (ता. २) दुपारी दोन वाजता पायी दिंड्या नारायणपूरकडे मार्गस्थ झाल्या.
यामध्ये भोर शहरातील कुंभार टेकडी सार्वजनिक तालीम मंडळाची व हिर्डोशी खोऱ्यातील परहर पंचक्रोशी येथील पालखींचा समावेश आहे. पायी दिंडीमध्ये केवळ ज्येष्ठ नागरिक, महिलाच नव्हे तर युवकदेखील सहभागी झाले. भोर शहरातील मान्यवरांच्या हस्ते आरती झाल्यानंतर कुंभार टेकडी तालीम मंडळ येथील दिंडीला सुरुवात झाली. सजावट केलेल्या पादुका पालखीमध्ये ठेवून ‘श्रीपाद श्री वल्लभ दिगंबरा’ असा जयघोष होऊन पालखीचे प्रस्थान उत्साहात झाले. यावर्षी कुंभार टेकडी सार्वजनिक तालीम मंडळाचे ३७ वे वर्ष आहे. गुरुकुल संस्थेमधील २० विद्यार्थी भजन करीत पायी दिंडीत सहभागी झाले.
महिलांसोबत ज्येष्ठ नागरिकदेखील श्री दत्तगुरूंच्या नामाचा जयघोष करत पायी चालत होते. तेलवडी (ता. भोर) येथील मंदिर परिसरात मुक्काम केल्यानंतर बुधवारी (ता. ३) सकाळी पालखी तेलवडी येथून मार्गस्थ होऊन दुपारपर्यंत नारायणपूरला पोहोचणार आहे.
