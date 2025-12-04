मंडलाधिकाऱ्यास लाच घेताना अटक
भोर, ता. ४ : निगुडघर (ता. भोर) येथील मंडलाधिकारी रूपाली गायकवाड यांना एक लाखाची लाच घेताना पुण्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहात पकडले. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे पोलिस निरीक्षक सुहास हट्टेकर यांच्या पथकाने गुरुवारी(ता. ४) सायंकाळी पाच वाजता भोरमध्ये सापळा रचून ही कारवाई केली. मंडलाधिकारी म्हणून कार्यरत असलेल्या लोकसेविका रूपाली गायकवाड यांनी कायदेशीर मातीची वाहतूक करणाऱ्या व्यावसायिकाकडून दीड लाख रुपयांची मागणी केली होती. जोपर्यंत पैसे मिळत नाही तोपर्यंत मातीची वाहतूक करून दिली जाणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले. व्यावसायिकाकडे बुधवारी (ता. ३) एक लाख रुपयांची मागणी केली. व्यावसायिकाने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे रीतसर तक्रार केली. गुरुवारी सायंकाळी पाचच्या सुमारास शहरातील महाड नाक्या जवळील अभिजित मंगल कार्यालयासमोर एक लाखाची लाच स्वीकारताना रंगेहात पकडले. त्यानंतर भोर पोलिस ठाण्यात रूपाली गायकवाड यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे पोलिस निरीक्षक अविनाश घरबुडे पुढील तपास करीत आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.