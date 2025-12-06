भोरमधील कँडल मार्चमध्ये भीमप्रेमींचा सहभाग
भोर, ता. ६: शहरातील फुले शाहू आंबेडकर विचार प्रसारक मंडळाच्या वतीने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनाच्या पूर्वसंध्येला शुक्रवारी (ता.५) रात्री कँडल मार्च काढून त्यांना अभिवादन करण्यात आले. फुले शाहू आंबेडकर विचार प्रसारक मंडळाचे कार्याध्यक्ष डॉ रोहिदास जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली काढलेल्या या कँडल मार्चमध्ये भोर शहर, भोलावडे, उत्रौली व इतर गावांमधील भीमप्रेमी सहभागी झाले.
शहरातील चौपाटी परिसरातील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला पुष्पहार घालून शुक्रवारी रात्री नऊ वाजता कँडल मार्चला सुरुवात झाली. शिवाजी रोड, नगरपालिका चौक, मंगळवार पेठमार्गे एसटी स्टँडजवळील आंबेडकरांच्या पुतळ्याजवळ कँडल मार्चचा शेवट झाला. तेथे धम्मवंदना घेण्यात आली. कॉमेट ज्ञानोबा घोणे, हसीना शेख, अरुण डाळ, राहुल गायकवाड, योगेश कांबळे, सागर कांबळे, सुजित चव्हाण, विशाल सावंत व योगेश सरोदे आदी प्रमुख मान्यवरांसह आंबेडकरप्रेमी उपस्थित होते. दरम्यान, नगरपालिकेच्या वतीने चौपाटीवरील छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा अश्वारूढ पुतळा आणि एसटी स्टॅडजवळील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, छत्रपती शिवाजी महाराज, अहिल्याबाई होळकर यांच्या अर्धाकृती पुतळ्यांसह संविधान स्तंभाची स्वच्छता करण्यात आली
