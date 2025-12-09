राजा रघुनाथराव विद्यालयात विविध स्पर्धा
भोर, ता. ९ : येथील राजा रघुनाथराव विद्यालयात सोमवारी (ता. १) तालुकास्तरीय मैदानी स्पर्धा घेण्यात आल्या. राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेच्या वतीने स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले.
स्पर्धेत ६३ शिक्षक, अधिकारी व कर्मचारी यांनी सहभाग घेतला. यामध्ये मोहरी ब्रुद्रुक, महुडे ब्रुद्रुक, नसरापूर, जांभळी, आपटी, भुतोंडे, नाटंबी व वेळवंड या केंद्रातील शिक्षकांनी प्रथम क्रमांक मिळवला. भोरचे गटशिक्षणाधिकारी राजकुमार बामणे यांच्या हस्ते या स्पर्धांचे उद्घाटन झाले. या वेळी गटविकास अधिकारी सुधीर भागवत, स्पर्धा प्रमुख सचिन लोखंडे, मुख्याध्यापक लक्ष्मण भांगे, प्रभावती कोठावळे, एस. ए. पाटील आदी उपस्थित होते.
स्पर्धेचा निकाल (शिक्षक व शाळेचे नाव) -
थाळीफेक (सागर खैरमोडे, नसरापूर), (जयश्री हिरेमठ, पारवडी).
भालाफेक (श्याम हेडगिरे, मादगुडेवाडी), (विद्यादेवी यादव, आपटी).
धावणे (मनोज कदम, खुलशी), (आशा गोरे, हातवे ब्रुद्रुक).
लांबउडी (तुकाराम सणस, अंगसुळे), (स्मिता काकडे, माळेवाडी).
गोळाफेक (अतुल अडसूळ, साळुंगण), (सुनीता गवारी, भानुसदरा).
बॅडमिंटन (अमोल मोहिते, राजा रघुनाथराव विद्यालय).
