भोर येथे ३० संगणक भेट
भोर, ता. २० : येथील राजा रघुनाथराव विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालयातील माजी विद्यार्थ्यांनी पुण्यातील इन्फोसिस कंपनीच्या सहकार्याने विद्यालयास ३० संगणक संच आणि एक इंटरॅक्टीव्ह पॅनेल भेट दिला. शनिवारी (ता. २०) सकाळी विद्यालयातील अप्पासाहेब गुप्ते वकील सभागृहात विद्यार्थ्यांनी संगणक संच व इंटरॅक्टीव्ह पॅनेल विद्यालयाकडे सुपूर्त केले.
सेवानिवृत्त शिक्षक सिकंदर रणवरे यांनी १९९५ ते २०१५ या कालावधीत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थांना विद्यालयास मदत करण्याचे आवाहन केले. त्यास प्रतिसाद देत एकनाथ इवरे, तानाजी वाल्हेकर, नितीन पारठे, हॉटेल व्यावसायिक गणेश आवाळे, नितीन किंद्रे, सूरज आवाळे, वैशाली शिंदे, सचिन मोरे व अंकुश मालुसरे यांनी सोशल मिडीयावर ग्रुप बनवला. त्यांना इन्फोसिस कंपनीच्या स्पर्श हेलिंग टच या सीएसआर युनिटनेही मदत केली. शनिवारी इन्फोसिस कंपनीचे अभिजित देशपांडे, स्पर्श हेलिंग टचच्या अपूर्वा पाटील, प्रणोती पाटील, केवल धनवट, वत्सला धवलकर, संकेत धूळकर, तरुणीबाला खुमनथम, मिलिंद इंगुळकर यांनी सर्व साहित्य शाळेकडे हस्तांतरित केले.
यावेळी भोर एज्युकेशन सोसायटीचे उपाध्यक्ष मधुकर पैठणकर, सचिव डॉ. सुरेश गोरेगावकर, संचालक डॉ. प्रदीप पाटील, सुरेश शाह, प्राचार्य लक्ष्मण भांगे, उपप्राचार्य वसंत गायकवाड, सोमनाथ कुंभार, प्रा. विक्रम शिंदे, प्रा. एस .आर दुधगावकर, केशव पवळे आदींसह विद्यार्थी उपस्थित होते. माजी विद्यार्थी व इन्फोसिस कंपनीने दिलेल्या संगणक व इंटरॅक्टीव्ह पॅनेलमुळे विद्यालयातील विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता सुधारणार असल्याचे संस्थेचे सचिव डॉ सुरेश गोरेगावकर यांनी सांगितले. विक्रम शिंदे यांनी सूत्रसंचालन केले. सोमनाथ कुंभार यांनी आभार मानले.
