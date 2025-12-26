तरुणांच्या सतर्कतेमुळे टळला अपघात
भोर, ता. २६ : पुणे-कापूरव्होळ-भोर या नव्याने झालेल्या सिमेंट क्रॉंक्रीटच्या मार्गावरील कापूरव्होळ फाटा ते कासुर्डी पर्यंतच्या रस्त्यावर शुक्रवारी (ता. २६) सायंकाळी सातच्या सुमारास खडी पडलेली आढळली. त्यावरुन वाहने घसरू लागली होती. याबाबत तरुणांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून इतर वाहनचालकांना दिलेल्या माहितीमुळे अपघाताचा धोका टळला.
खडीवरून दुचाकीस्वारांचा तोल जाऊ लागल्याने त्यांनी थांबून पाहणी केली असता क्रॉंक्रीटच्या रस्त्यावर खडी पडल्याचे निदर्शनास आले. तसेच रस्त्याच्या तीन ठिकाणच्या वळणावर मोटारी चालवितानाही अपघाताचा धोका जाणवू लागला. याबाबत भोरमधील अनिस आतार आणि माऊली बदक यांनी सोशल मिडीयावर या घटनेची माहिती आणि व्हिडिओ पाठविले. काही मिनिटातच ही माहिती आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावरील ग्रुपवर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाली. त्यामुळे या मार्गावरून जाणाऱ्या वाहनचालकांनी काळजीपूर्वक वाहने चालविण्यास सुरुवात केली. काही तरुण प्रत्येक वाहनचालकाला थांबवून खडी पडल्याचे सांगत वाहन सावकाश चालविण्याचा सल्ला देत होते. याबाबत भोरच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपअभियंता राजसाहेब आगळे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी यावर त्वरित उपाययोजना करणार असल्याचे सांगितले.
