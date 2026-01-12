विवेकानंदांच्या प्रतिमेची भोर शहरातून मिरवणूक

भोर, ता. १२: भोर शहरातून श्री स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्थेच्या श्री छत्रपती शिवाजी विद्यालय आणि गर्ल्स हायस्कूलच्या विद्यार्थ्यांनी
स्वामी विवेकानंदांच्या प्रतिमेची सोमवारी (ता.१२) मिरवणूक काढली. सकाळी काढलेल्या या मिरवणुकीत स्वामी विवेकानंदांसह, बापूजी साळुंके, सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिराव फुले आदींसह संतांच्या वेशभूषेतील विद्यार्थी सहभागी झाले.
वाद्यांच्या गजरात झालेल्या मिरवणुकीत विद्यार्थ्यांनी स्वामी विवेकानंदांसह बापूजी साळुंके, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या दिलेल्या घोषणांनी परिसर दुमदुमून गेला. मिरवणुकीच्या पुढे मावळ्यांची वेशभूषा केलेले विद्यार्थी आणि नऊवारी साडीसह महाराष्ट्रीय पोशाख केलेल्या विद्यार्थिनी होत्या. छत्रपती शिवाजी महाराज यांची वेशभूषा केलेले विद्यार्थीदेखील घोड्यावरून मिरवणुकीत सहभागी झाले होते. काही विद्यार्थिनींनी बैलगाडीतून मिरवणुकीत सहभाग घेत शेतकऱ्यांच्या परंपरेचे दर्शन घडविले. शिवाजी विद्यालयाचे मुख्याध्यापक अजय काळभोर आणि गर्ल्स हायस्कूलच्या मुख्याध्यापिका रेखा पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली शिक्षकांनी या मिरवणुकीचे नियोजन केले. मिरवणूकीपूर्वी विद्यालयात झालेल्या कार्यक्रमात विद्यार्थी व शिक्षकांनी स्वामी विवेकानंदाच्या जीवनातील प्रसंगाचे सादरीकरण केले. विद्यालयापासून निघालेली मिरवणूक पोलिस ठाणे, भोई आळी, भेलकेवाडी, आमराई आळी, गणेश पेठ, राजवाडा चौक, मंगळवार पेठ, नगरपालिका चौक, शिवाजी रोड आणि चौपाटी परिसरातून पुन्हा विद्यालयाच्या मैदानावर आली.
