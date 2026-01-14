भोरमध्ये परवानग्यांसाठी एक खिडकी कक्ष
भोर, ता. १४ : जिल्हा परिषद व पंचायत समितीची निवडणुकीसाठी इच्छुकांना उमेदवारी अर्ज भरताना घ्याव्या लागणाऱ्या विविध प्रकारच्या परवानगीसाठी भोर पंचायत समितीमध्ये एक खिडकी कक्ष उभारण्यात आला आहे. इच्छून उमेदवारांसाठी गुरुवारपासून (ता. १५) तहसील कार्यालयात कोरे उमेदवारी अर्ज उपलब्ध करण्यात येणार आहेत. शुक्रवारपासून (ता. १६) बुधवारपर्यंत (ता. २१) वेळेत उमेदवारी अर्ज दाखल करावेत, अशी माहिती तहसीलदार तथा साहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी राजेंद्र नजन यांनी दिली. जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या निवडणुकीसंदर्भात तहसील कार्यालयात बुधवारी दुपारी घेण्यात आलेल्या राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी गटविकास अधिकारी चंद्रकांत विपट, पोलिस निरीक्षक अण्णासाहेब पवार आदींसह विविध राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी व पदाधिकारी उपस्थित होते. यामध्ये लहू शेलार, अमोल पांगारे, धनंजय जगताप, गणेश खुटवड, रवींद्र बांदल, रवींद्र कंक, संतोष धावले आदी प्रमुख मान्यवरांसह प्रतिष्ठीत नागरिक उपस्थित होते.
तहसीलदार नजन यांनी उमेदवारी अर्ज भरताना येणाऱ्या अडचणींची माहिती दिली. उमेदवारांसह सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींनी निवडणूक आयोगाच्या आदेशाचे पालन करणे बंधनकारक असून निवडणूक प्रक्रीया शांतपणे पार पाडण्याचे आवाहन केले. गटविकास अधिकारी चंद्रकांत विपट हे आचारसंहिता विभागाचे प्रमुख असून, त्याच्या पथकामार्फत आचारसंहिता भंगाचे गुन्हे दाखल होणार आहेत. तहसील कार्यालयात उभारण्यात आलेल्या निवडणूक कक्षात कोरे उमेदवारी अर्ज देण्याची आणि भरलेले अर्ज स्वीकारण्याची सोय करण्यात आली आहे. उमेदवारी अर्ज भरताना आणि अर्ज माघारी घेताना कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी पोलिसांचा योग्य प्रकारे बंदोबस्त ठेवण्यात येणार असल्याचे पोलिस निरीक्षक पवार यांनी सांगितले. यावेळी उपस्थितांनी उमेदवारी अर्ज भरण्यासंदर्भात विचारलेल्या शंकांचे निराकरण करण्यात आले.
