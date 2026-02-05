‘हॅलो, मी उमेदवार बोलतोय...’
भोर, ता. ४ : जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीत उमेदवारांच्या फोनवरील रेकॉर्डिंग प्रचारामुळे सर्वच मोबाइल फोन कंपन्यांचे ग्राहक वैतागले असून, ग्राहकांना अनावश्यक प्रचाराचा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.
निवडणुकीच्या प्रचाराच्या शेवटच्या टप्प्यात सोशल मिडीयाशिवाय मोबाइल फोनवर रेकॉर्डिंग केलेले कॉल करून प्रचार सुरु केला आहे. प्रत्येक ग्राहकाला एका उमेदवाराचे दिवसातून तीन-चार वेळा कॉल येत आहेत. भोर नगरपालिका क्षेत्रात जिल्हा परिषद व पंचायत समितीसाठी मतदान नाही, तरीपण त्यांना कॉल येत आहेत. भोर तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या चार जागांसाठी जागांसाठी उभ्या असलेल्या २०पैकी प्रमुख चार पक्षांच्या उमेदवारांच्या प्रचाराचे फोन येत आहेत. केवळ तालुक्यातील नव्हे तर भोर शहरातील मोबाइल फोन ग्राहकांना राजगड, मुळशी आणि हवेली तालुक्यातील उमेदवारांच्या प्रचाराचे कॉल येत आहेत. कॉल उचलला नाही तर तो परत येतो आणि एक नंबर ब्लॉक केला तरी त्या उमेदवाराचा दुसऱ्या मोबाइलवरून कॉल येतो. सारखा मोबाइल वाजतो म्हणून महत्त्वाचे काम सोडून फोन उचलला तर तो कॉल प्रचाराचा निघतो. याखेरीज उमेदवाराच्या प्रचाराचा कॉल असेल म्हणून महत्त्वाचे फोन उचलले जात नाहीत. यामुळेही नागरिकांनी आवश्यक कामे होत नाहीत. त्यामुळे कधी निवडणुकीची मतदान प्रक्रीया पार पडते आणि हा त्रास बंद होतो. याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे.