भोरमधील ५ सरपंच, ४ सदस्य बिनविरोध

भोर, ता. २० : तालुक्यातील ग्रामपंचायतीच्या पोटनिवडणुकीत खडकी आणि रावडी या ग्रामपंचायतींमध्ये सरपंचपदासाठी, तर अंगसुळे ग्रामपंचायतीमधील सदस्याच्या एका जागेसाठी निवडणूक होणार आहे. ५ ग्रामपंचायतींमधील सरपंच आणि ४ ग्रामपंचायतींमधील ४ सदस्यांची निवडणूक बिनविरोध झाली आहे, अशी माहिती निवासी नायब तहसीलदार अरुण कदम यांनी दिली.
भोर तालुक्यातील २६ ग्रामपंचायतींमधील ९ सरपंच आणि ३४ सदस्य, अशा एकूण ४३ जागांसाठी निवडणूक होणार होती. सरपंचपदासाठी १२, तर सदस्यांसाठी १० उमेदवारांनी अर्ज भरले. छाननीमध्ये एक अर्ज बाद झाला. ६ उमेदवारांनी अर्ज माघारी घेतले. त्यामुळे सोनवडी, शिरवलीतर्फे भोर, पऱ्हर ब्रुद्रूक, करंदी खुर्द व आपटी या ५ ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदाची निवडणूक बिनविरोध झाली, तर सांगवी बुद्रुक, वडतुंबी, पऱ्हर ब्रुद्रुक व कांबरे खे.बा. येथील प्रत्येकी एक, अशा एकूण ४ सदस्यांची निवडणूक बिनविरोध झाली. त्यामुळे आता खडकी व रावडी या ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदासाठी आणि अंगसुळे येथील सदस्याच्या एका जागेसाठी मंगळवारी (ता. २८) मतदान होणार आहे.
