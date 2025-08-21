बारामतीत अनधिकृत जाहिरातबाजीवर निर्बंध
बारामती, ता. २१ : येथील नगर परिषद हद्दीत यापुढील काळात अनधिकृत फलक, जाहिराती, इतर कोणतीही आकाशचिन्हे या बाबी लावता येणार नाहीत. नियमबाह्य पद्धतीने अशी कृती केल्यास संबंधितांवर उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग केल्याचा गुन्हा दाखल केला जाणार आहे.
बारामती नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी पंकज भुसे यांनी या बाबत परिपत्रक काढून हा इशारा दिला आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग करण्याचा गुन्हा दाखल झाल्यास संबंधितांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते, त्यामुळे या पुढील काळात अनधिकृत जाहिरातबाजीवर निर्बंध येणार आहेत.
या बाबत प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात पंकज भुसे यांनी नमूद केले आहे की, राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार नगर परिषद हद्दीत जाहिरात प्रदर्शित करण्याची मार्गदर्शक तत्त्वे प्रसिद्ध केली आहेत. यानुसार प्रशासनाने १९ ऑगस्ट रोजी ठराव करत बारामती नगर परिषद हद्दीतील सर्व ठिकाणी फलक, जाहिराती, इतर कोणतेही आकाशचिन्हे व आनुषंगिक इतर बाबी लावण्यास प्रतिबंध केला आहे.
या अनधिकृत जाहिरातबाजीमुळे पादचाऱ्यांना त्रास होतो, केलेल्या वृक्ष लागवडीचे नुकसान होते, शहर विद्रूप होते, रस्त्यावरून जाणाऱ्या वाहनचालकांचे लक्ष विचलित होऊन अपघातही होऊ शकतो, त्यामुळे विनापरवाना जाहिरातबाजी करणाऱ्यांवर कारवाई होणार आहे.
इतकेच नाही तर फलक लावणारे, तसेच ते उभा करण्यात सहभागी असणारे मंडप ठेकेदार व इतर सर्व व्यक्ती, संस्था यांच्यावर आदेशाचा भंग केल्याच्या अनुषंगाने गुन्हे दाखल करण्यात येतील. सोबतच सर्व साहित्य ना परतावा तत्त्वावर जप्त करण्यात येईल.
