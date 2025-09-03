बारामती रेल्वे स्थानकाचे काम अंतिम टप्प्यात
बारामती, ता. ३ : येथील बसस्थानकानंतर आता रेल्वे स्थानकाचाही चेहरामोहरा बदलला आहे. बारामती रेल्वे स्थानकाच्या नूतनीकरणाचे काम आता अंतिम टप्प्यात आले आहे. दीड वर्षांहून अधिक काळ हे काम सुरू होते.
अमृत भारत योजनेअंतर्गत देशभरातील १३०९ रेल्वे स्थानकांचे नूतनीकरण व आधुनिकीकरण करण्याची महत्वाकांक्षी योजना सप्टेंबर २०२३ मध्ये रेल्वेच्या वतीने हाती घेण्यात आली. त्या अंतर्गत महाराष्ट्रातील १२३ व पुणे विभागातील बारामती, केडगाव, उरुळी कांचन, हडपसर या चार रेल्वे स्थानकांच्या नूतनीकरणाचे काम केले जाणार आहे.
बारामती रेल्वे स्थानकामध्ये दिव्यांगासाठी स्वतंत्र शौचालय उभारले असून, फलाटाची उंची वाढवली आहे. स्वच्छतागृह नव्याने उभारलेले असून, फलाटावरील शेडची नव्याने उभारणी पूर्ण झाली आहे. आता संपूर्ण फलाट शेडने आच्छादित झाला आहे. या शिवाय फलाटावर रेल्वे आल्यानंतर कोणता कोच कुठे येणार आहे, याची माहिती देणारे डिजिटल बोर्ड लावले असून, प्रवाशांसाठी सुसज्ज प्रतिक्षालय करण्यात आले आहे. विद्युतीकरणाचेही नव्याने काम केले जात असल्याने प्रकाश व्यवस्थाही अधिक चांगली असेल.
सुंदर कमान साकारली
भिगवण रस्त्यावरील बाहेरील कमान नव्याने उभारण्यात आली असून, यामुळे रेल्वे स्थानक परिसर सुंदर दिसू लागला आहे. इमारतीचेही नूतनीकरण जवळपास पूर्णत्वाला गेले आहे. प्रवाशांची सोय विचारात घेत अनेक नवीन गोष्टी रेल्वेस्थानकावर तयार करण्यात आल्या आहेत. रेल्वे स्थानक स्वच्छ असेल, ज्येष्ठ नागरिकांनाही सहजतेने वावरता येईल यासाठी सुविधा करण्यात येणार आहे.
