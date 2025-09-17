धनादेशप्रकरणी बारामतीत एकास शिक्षा

बारामती, ता. १७ : येथील मुक्ती ग्रामीण बिगर शेती पतसंस्थेला दिलेला धनादेश न वटल्याप्रकरणी प्रशांत बाळासाहेब यादव (शिरवली, ता. बारामती) यास सहा महिने सश्रम कारावासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली. प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी इम्रान अब्दुल रज्जाक मरच्छिया यांनी ही शिक्षा ठोठावली.
धनादेशाची रक्कम दंड म्हणून भरण्याचाही आदेश देण्यात आला आहे. यादव याने पतसंस्थेला धनादेश दिला होता. तो न वटल्याने संस्थेने खटला दाखल केला होता. संस्थेकडून कर्जापोटी घेतलेल्या ७५ हजारांच्या रकमेची परतफेड न करता धनादेश देखील न वटता परत आल्याने युक्तिवाद व पुरावे मान्य करत न्यायालयाने ही शिक्षा सुनावली. पतसंस्थेतर्फे अॅड. सुनील वसेकर, अॅड. संदीप चव्हाण, अॅड विकी पोरे आणि अॅड पंकज काटे देशमुख यांनी काम पाहिले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.