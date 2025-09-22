जीएसटी कपातीने बारामतीच्या बाजारपेठेत उत्साह
बारामती, ता. २२ : नवरात्रीच्या पहिल्याच दिवशी म्हणजेच घटस्थापनेच्या मुहूर्तावर अनेक जीवनावश्यक वस्तूंवरील जीएसटी कमी झाल्याने बाजारपेठेत उत्साहाचे वातावरण आहे. काही वस्तूंच्या किमती स्थिर राहणार असल्या तरी अनेक दैनंदिन वापराच्या वस्तू स्वस्त होणार असून दुकानदारांनीही पहिल्याच दिवसांपासून किमती कमी करण्यास प्रारंभ केल्यामुळे ग्राहकांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला उद्देशून भाषण करत जीएसटी कमी करण्याची घोषणा केल्यानंतर पितृपक्ष संपल्याच्या पार्श्वभूमीवर सोमवार (ता. २२) पासून बारामतीच्या बाजारपेठेत उत्साहाचे वातावरण दिसले. या संदर्भात विविध क्षेत्रातील कार्यरत मान्यवरांशी संवाद साधल्यानंतर या करकपातीचा निश्चितच फायदा होईल, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केली.
अनेक वस्तूंच्या किमती कमी होतील, त्याचा लाभ ग्राहकांना मिळेल. ऐन सणासुदीला किमती कमी झाल्याचा ग्राहकांना नक्की फायदा होईल.
- अतुल गांधी, अजिंक्य बझार, बारामती.
नमकीन, बिस्कीट, कॉफी, खजूर, टॉयलेट सोप, बेकरी आयटेम्स, चॉकलेट, टूथपेस्ट, हेअर ऑइल, शांपू, टाल्कम पावडर, तूप, कुकीज आदींच्या किमती कमी झाल्यामुळे थेट फायदा ग्राहकांना होणार आहे.
- अजिंक्य गांधी, अजिंक्य बिग बझार.
जीएसटीमुळे किमती कमी होऊन महागाई काही प्रमाणात कमी होईल. जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती कमी होतील, ग्राहकांच्या खिशावरील ताण हलका होईल.
- इंद्रजित गांधी, अजिंक्य बझार मॉल, बारामती.
जीएसटीतील रचना बदलण्याचे बांधकाम क्षेत्रात हळूहळू परिणाम दिसतील. सरकारी धोरणांबाबत सिमेंट, स्टील व इतर कंपन्यांकडून कसे निर्णय घेतले जातात, या वर परिस्थिती अवलंबून असेल. काही प्रमाणात नक्की फायदा होईल.
- ओंकार देवळे, देवळे बिल्डर्स, बारामती.
एलईडी टीव्ही, एअरकंडिशनर्स, डिश वॉशर्स यांच्या किमती कमी होतील, त्याचा लाभ ग्राहकांना निश्चित मिळेल.
-समीर वाघोलीकर, मिलिंद ट्रेडिंग कंपनी, बारामती.
सिमेंट कंपन्यांनी अगोदरच दरवाढ केलेली असल्याने करकपातीचा बांधकाम क्षेत्राला फारसा फायदा होणार नाही.
- प्रफुल्ल तावरे, अध्यक्ष, क्रेडाई, महाराष्ट्र राज्य.
बांधकाम साहित्याच्या मूळ किमती जर कंपन्यांनी वाढविल्या नाही तरच ग्राहकांना जीएसटी कमी झाल्याचा फायदा होऊ शकेल. मूळ किमती वाढल्यास फायदा होणार नाही.
- साहिल खत्री, अध्यक्ष, बिल्डर असोसिएशन, बारामती शाखा.
काही जीवनावश्यक वस्तूंवरील जीएसटी शून्य टक्क्यांपर्यंत आल्याने ग्राहकांना निश्चित फायदा होणार आहे. बारामतीच्या बाजारपेठेला ऊर्जितावस्था प्राप्त होईल. वाहनांच्या किमतीही कमी होणार असल्याने खरेदी वाढेल.
- सुशील सोमाणी, अध्यक्ष, बारामती व्यापारी महासंघ.
