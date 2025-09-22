बारामतीत वाहनखरेदीसाठी ग्राहकांची झुंबड
बारामती, ता. २२ : पितृपक्ष संपताच घटस्थापनेच्या पहिल्याच दिवशी बारामतीच्या बाजारपेठेत मोठी गर्दी उसळली होती. वाहनखरेदीसाठी पंचक्रोशीतील ग्राहकांनी विविध वाहन कंपन्यांच्या शोरूममध्ये ग्राहकांनी रांगा लावत वाहने घरी नेली.
पितृपक्षामुळे गेले १५ दिवस ग्राहकांनी वाहनखरेदी पुढे ढकलली होती. त्यामुळे सोमवारी (ता. २२) घटस्थापनेच्या मुहूर्तावर अनेकांनी वाहने घरी नेली. जीएसटी कमी झाल्याच्या पार्श्वभूमीवरही आजचा दिवस खरेदीसाठी निवडल्याचे काही ग्राहकांनी नमूद केले. घटस्थापनेचा मुहूर्त व किमती कमी झाल्यामुळे पंचक्रोशीतील अनेक ग्राहकांनी सोमवारी शोरूममध्ये गर्दी केली होती. वाहन खरेदीच्या बुकिंगसाठी प्रामुख्याने गर्दी होती. स्वातंत्र्यदिनी पंतप्रधानांनी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात जीएसटी कपातीचे सूतोवाच केल्याने अनेक ग्राहकांनी थांबण्याचा निर्णय घेतला होता, त्या पार्श्वभूमीवर आता खरेदीसाठी ग्राहक उत्सुक असल्याचे दिसले.
१२०० सीसी क्षमतेहून कमी किमतीच्या गाडी खरेदीवर ग्राहकांना पाऊण लाखांपर्यंत डिस्काऊंट मिळणार असून विमा व आरटीओ टॅक्समध्येही ग्राहकांची बचत होणार असल्याने वाहन खरेदीसाठी ही सुवर्णसंधी आहे.
- नितीन सातव, मालक, मारुती एरिना महालक्ष्मी ऑटोमोटिव्ह, बारामती
जीएसटी कपातीच्या निर्णयाचा खरा परिणाम दिवाळीमध्ये दिसेल, हुंडाई कंपनीच्या किमतीमध्ये ५० हजारांपासून ते तीन लाखांपर्यंतची कपात होईल, असा प्राथमिक अंदाज आहे.
- केतन सोमाणी, मालक, हुंडाई, बारामती
दुसरीकडे दुचाकी वाहनांच्या किमतीतही सहा हजारांपासून ते १५ हजार रुपयांपर्यंत किमतीत घट होणार असल्याने दसरा, दिवाळीला ग्राहकांना त्याचा फायदा घेता येणार आहे.
- विपुल शहा-वडूजकर, डीलर, टीव्हीएस कंपनी, बारामती
जीएसटी कपातीमुळे दुचाकी वाहनांच्या किंमत कमी होणार असल्याने ग्राहकांनी दसरा दिवाळीमध्ये खरेदी केल्यास मूळ किंमतीसह, विमा व आरटीओ टॅक्समध्येही काही प्रमाणात सूट मिळणार आहे.
- सचिन सातव, मालक, हिरो महालक्ष्मी, बारामती
