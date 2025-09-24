बारामतीत साचलेल्या पाण्यात बसून उपोषण
बारामती, ता. २४ : शहरातील भिगवण रस्त्यानजीक असलेल्या उत्कर्षनगरमधील दोन नागरिकांनी बुधवारी (ता. २४) साचलेल्या पाण्यात बसून अभिनव पद्धतीने उपोषण केले व पाण्याच्या समस्येकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला.
उत्कर्षनगर परिसरात मोठी लोकवस्ती आहे. येथील नैसर्गिक ओढ्यावर इमारती उभारण्यात आल्याने पाणी वाहून जायला जागाच नसल्याने या भागात पाण्याची मोठी तळी साचून राहत असल्याने या भागातील नागरिकांना त्यांच्या इमारतीकडे जाण्यासाठी रस्ताच राहत नसल्याने त्यांना याचा त्रास सहन करावा लागत आहे. राज यशवंत कुमार व बाळासाहेब चव्हाण या दोन नागरिकांनी साचलेल्या पाण्यात खुर्ची टाकून बसून या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी उपोषण केले.
या परिसरातून नैसर्गिक ओढा वाहतो, प्रत्यक्षात या ओढ्यावर इमारत उभारण्यात आली असून भिंत घालून हा ओढाच बुजवून टाकण्यात आल्याची नागरिकांची तक्रार आहे. गेल्या काही दिवसात मोठा पाऊस झाल्याने या परिसरात मोठे पाण्याचे तळे साचलेले असून यात डुकरांचा प्रादुर्भाव झाला आहे.
भिगवण रस्त्याच्या सेवारस्त्यापासून आत येणाऱ्या रस्त्यावरही अतिक्रमण केल्याने रस्ता अरुंद झाल्याचीही नागरिकांची तक्रार आहे. या संदर्भात नगरपालिकेकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही उपाययोजना होत नसल्याने नागरिक संतप्त होते. यात अनेक महिलाही रस्त्यावर बसून या उपोषणात सहभागी झाल्या होत्या.
दरम्यान, या प्रश्नावर मार्ग काढण्यासाठी उपाययोजना करण्याची ग्वाही मुख्याधिकारी पंकज भुसे यांनी दिली. या प्रसंगी वंचित बहुजन आघाडीचे मंगलदास निकाळजे, मनसेचे अँड. विनोद जावळे यांच्यासह स्थानिक रहिवासी उपस्थित होते.
ओढ्याचे पाणी जाण्यास जागाच नाही
उत्कर्षनगर परिसरात नैसर्गिक ओढ्याचे पाणी वाहून जाण्यासाठी जागाच शिल्लक नसल्याने परिसराला तळ्याचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. मोठा पाऊस झाला तर हे पाणी आजूबाजूच्या इमारतींमध्ये घुसण्याची भीती आहे. बारामती नगरपरिषदेने इमारतींना परवानगी देताना नैसर्गिक ओढ्याच्या पात्रातच परवानगी दिल्याचा स्थानिकांचा आरोप असून या बाबत सखोल चौकशीचीही लोकांची मागणी आहे.
