प्रा. हाके यांच्यासह आंदोलक बारामती पोलिस ठाण्यात हजर
बारामती, ता. २५ : ओबीसी एल्गार मोर्चा काढल्याप्रकरणी चौदा जणांवर बारामती शहर पोलिसांनी गुन्हे दाखल केले होते. या प्रकरणी गुरुवारी (ता. २५) प्रा. लक्ष्मण हाके यांच्यासह बहुसंख्य आंदोलक बारामती शहर पोलिस ठाण्यात दाखल झाले होते. त्यांना पोलिस निरिक्षक विलास नाळे यांनी नोटीस बजावल्या.
बारामतीत पोलिस ठाण्यात हजर होण्याबाबत पोलिसांकडून सूचना देण्यात आल्यानंतर हाके यांसह बहुसंख्य आंदोलक हजर झाले होते. संविधानाची प्रत हातात घेऊनच हाके यांनी पोलिस ठाण्यात प्रवेश केला. ‘आम्हाला तुम्ही तुरुंगात टाका,’ अशी मागणी आंदोलकांनी केली. आंदोलकांची पोलिसांनी समजूत घातल्यानंतर नोटीस घेऊन हाके यांच्यासह आंदोलक पोलिस ठाण्यातून बाहेर पडले. काळूराम चौधरी, बापूराव सोलनकर, ॲड. अमोल सातकर, चंद्रकांत वाघमोडे, नवनाथ पडळकर, किशोर मासाळ, ॲड. जी. बी. गावडे, गोविंद देवकाते यांच्यासह अनेक नेते या प्रसंगी उपस्थित होते.
दरम्यान, या पूर्वी झालेल्या चर्चेदरम्यान सर्वच आंदोलकांनी गुन्हा दाखल करण्याच्या प्रक्रियेवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत हा लोकशाहीचा गळा घोटण्याचाच प्रकार असल्याची टीका केली. ‘मनोज जरांगे पाटील यांच्यावर कारवाई न करता आमच्यावर गुन्हे दाखल करण्याची भूमिका चुकीची आहे. पालकमंत्र्यांच्या सांगण्यावरून पोलिसांनी आमच्यावर गुन्हे दाखल केले का, हा आमचा प्रश्न आहे,’ असा संताप हाके यांनी व्यक्त केला.
