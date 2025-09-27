बारामतीत भाजी विक्री करणाऱ्यांना हक्काची जागा द्या
बारामती, ता. २७ : शहरातील बसस्थानकानजीक दर गुरुवारी रस्त्यावर भरणाऱ्या मंडईमुळे स्थानिकांना कमालीचा मनस्ताप सहन करावा लागतो. या विक्रेत्यांना हक्काची जागा उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी होत आहे.
बारामती बसस्थानकाच्या भोवताली असलेल्या रस्त्यांवर भाजीविक्रेत्यांसह इतरही सामान विक्रीची दुकाने आठवड्यातून फक्त गुरुवारीच लावली जातात. मात्र, या दुकानांमध्ये ग्राहकांची होणारी गर्दी व या मुळे होणारी वाहतुकीची कोंडी यामुळे या परिसरातील अनेक रुग्णालयांसह स्थानिकांनाही मनस्ताप सहन करावा लागतो. शेतकरी विक्रेते म्हणून येतात त्यामुळे त्यांना एक दिवस सवलत द्यावी, अशी अनेकांची या बाबत भूमिका आहे, प्रत्यक्षात अनेकदा पाऊस आल्यानंतर या विक्रेत्यांचे कमालीचे हाल होतात, चिखलात अनेकांना विक्री करावी लागते, ग्राहकांनाही रस्त्यावर उभे राहूनच खरेदी करावी लागते. या पार्श्वभूमीवर बारामती नगरपरिषदेने या आठवडा बाजारात बसणाऱ्यांसाठी एक जागा ठरवून देत त्यांना चांगली जागा उपलब्ध करून द्यावी, जेणे करून रस्त्यावर कोंडी होणार नाही व विक्रेत्यांनाही ऊन, वारा, पावसापासून संरक्षण मिळत विक्री करता येईल अशी मागणी होत आहे.
