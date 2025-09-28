जनावर बाजार लवकरच झारगडवाडीला
बारामती, ता. २८ : तालुक्यातील झारगडवाडी येथे एक रुपया नाममात्र दराने बारामती कृषी उत्पन्न बाजार समितीला २६ एकर जागा राज्य शासनाने दिली असून, लवकरच तेथे जनावरांचा बाजार स्थलांतरित करण्यात येणार असून तेथे पेट्रोलपंपही सुरु करणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.
बारामती कृषी उत्पन्न बाजार समितीची २२वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा श्री महावीर भवन येथे रविवारी (ता. २८) झाली. त्या प्रसंगी अजित पवार बोलत होते. मॅग्नेट योजनेसाठी तसेच केळी, द्राक्ष, आंबा व डाळिंबाच्या ग्रेडिंग, पॅकिंग व शीतगृहासाठी भरीव निधी बाजार समितीला मिळाला आहे, हे काम लवकर पूर्ण करून शेतकऱ्यांना सुविधा उपलब्ध करून देण्याची सूचना अजित पवार यांनी केली. १७ कोटी ५० लाखांची तरतूद करत रेशीम केंद्र उभारणी झाली असून, बारामती तालुक्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी आता तुती लागवड वाढविल्याचे ते म्हणाले.
बाजार समितीच्या पूर्वीच्या रयत भवनच्या जागी ५० कोटी रुपये खर्चून व्यावसायिक संकुलाची उभारणी करण्यात येणार असून, त्याचा फायदा बारामतीतील व्यावसायिकांना निश्चित होईल, असेही पवार म्हणाले. दरम्यान काही शेतकऱ्यांनी रेशीम विक्रीत फसवणूक झाल्याप्रकरणी निवेदन दिल्यानंतर नाराजी व्यक्त करत हे व्यवहार करण्यापूर्वी काळजी घ्यायला हवी, बाजार समितीमार्फतच व्यवहार करण्याचे आवाहन त्यांनी या प्रसंगी केले.
बाजार समितीचे सभापती विश्वास आटोळे, उपसभापती रामचंद्र खलाटे, सचिव अरविंद जगताप यांच्यासह संचालक मंडळ व इतर मान्यवर या प्रसंगी उपस्थित होते.
