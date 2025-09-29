हायवाच्या धडकेत बारामतीत जेष्ठाचा मृत्यू
बारामती, ता. २९ : शहरातील नीलम पॅलेस चौकामध्ये हायवा ट्रकने धडक दिल्याने एका जेष्ठाचा मृत्यू झाला. सोमवारी (ता. २९) सकाळी साडेअकराच्या सुमारास ही घटना घडली.
या संदर्भात पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फलटण चौकातून पुण्याच्या दिशेने हायवा (क्र. एमएच १२ एसएक्स ४७५०) निघालेला असताना सायकलवरून निघालेल्या मारुती उमाजी पारसे (वय ७०, रा. गवारे फाटा, बारामती) यांना त्याची जोरदार धडक बसल्याने त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. या प्रकरणी पारसे यांचा मुलगा सतीश पारसे यांनी शहर पोलिसात फिर्याद दिली आहे. या फिर्यादीवरून हायवा चालक राजनारायण बलजित सिंह (रा. चकदौर, राजस्थान) यास पोलिसांनी अटक केली आहे. या घटनेनंतर हायवा चालकास पकडून पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले. संतप्त जमावाने हायवाच्या काचा फोडून निषेध व्यक्त केला.
ही घटना घडल्यानंतर स्थानिकांनी काही वेळ वाहतूक रोखून धरली होती. पोलिसांनी हस्तक्षेप करून नागरिकांची समजूत काढली. संध्याकाळी सात नंतरच हायवा, टीपर, डंपर वाहतुकीस परवानगी दिली जाईल, अशी ग्वाही पोलिसांनी दिल्यानंतरच नागरिकांनी वाहतूक सुरळीत करू दिली.
दरम्यान, या अपघाताविरोधात मंगळवारी (ता. ३०) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा स्मारकापासून ते प्रशासकीय भवनापर्यंत सकाळी अकरा वाजता मोर्चा काढण्यात येणार आहे. बारामती शहरातील दिवसा डंपर वाहतूक कायमस्वरूपी बंद करावी, जबाबदार अधिकाऱ्यांवर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा व अशा अपघातग्रस्त कुटुंबीयांना तातडीची मदत जाहीर करावी या मागण्यांसाठी मोर्चा काढला जाणार आहे.
