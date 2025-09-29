तर...उपमुख्यमंत्र्यांच्या घरासमोर जागरण गोंधळ
बारामती, ता. २९ : महाराष्ट्रात ओला दुष्काळ जाहीर करून पूरग्रस्तांना व शेतकऱ्यांना तत्काळ भरघोस मदत व संपूर्ण कर्जमाफी करावी, अशी मागणी बारामती संभाजी ब्रिगेडच्या वतीने करण्यात आली. या मागणीचे निवेदन सोमवारी (ता. २९) उपविभागीय अधिकारी वैभव नावडकर यांना देण्यात आले.
महाराष्ट्रात झालेल्या अतिवृष्टीने महापूरस्थिती निर्माण झाली आहे. शेती आणि शेतकरी उद्ध्वस्त झाले आहेत. शेतजमिनी खरडून गेल्या, गावे पाण्याखाली गेलेली असून, जनावरे मृत्युमुखी पडले आहेत. घरांसह संसारोपयोगी साहित्य, शैक्षणिक साहित्याचे नुकसान झाले आहे.
पीक वाहून गेल्यामुळे शेतकऱ्यांची जगण्याची उमेद संपुष्टात आली असून येणाऱ्या काळात आत्महत्यांचा धोका निर्माण झाला आहे. या भीषण परिस्थितीत सरकारने कोणतेही निकष न लावता तिजोरी खुली करून पूरग्रस्तांना भरघोस मदत करावी, हेक्टरी किमान एक लाख रुपयांची मदत, जनावरांसाठी बाजारभावानुसार नुकसानभरपाई तसेच शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी करावी, आदी मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.
संभाजी ब्रिगेडचे पुणे जिल्हाध्यक्ष विनोद जगताप, तालुकाध्यक्ष तुषार तुपे, शहराध्यक्ष सागर भोसले, सचिव ऋषिकेश निकम, कार्याध्यक्ष जावेद शेख, संघटक अप्पासाहेब लोखंडे, चक्रपाणी जगताप, अशोक निकम, महादेव नलावडे, स्वप्नील कराळे, आदित्य मोतलिंग उपस्थित होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.