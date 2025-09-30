बारामतीत प्रशासकीय भवन येथे नागरिकांचे ठिय्या आंदोलन
बारामती, ता. ३० : शहरातील फलटण चौकामध्ये सोमवारी (ता. २९) झालेल्या अपघातात एका जेष्ठाचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता. या घटनेचे पडसाद पुन्हा बारामतीत उमटले. मंगळवारी (ता. ३०) शहरातील काही नागरिकांनी प्रशासकीय भवन येथे ठिय्या आंदोलन करत उपविभागीय अधिकारी वैभव नावडकर यांना निवेदन देत शहरातील अवजड वाहनांची वाहतूक सकाळी सात ते संध्याकाळी सात वाजेपर्यंत बंद ठेवावी, अशी मागणी निवेदनाद्वारे केली आहे.
दरम्यान, ज्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे हा अपघात घडला, त्या अधिकाऱ्यांवरही कारवाईची मागणी या प्रसंगी नागरिकांनी केली. अवजड वाहतुकीच्या वेळेसंदर्भात बुधवारी (ता. १) संबंधित अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक घेऊन या बाबतचा निर्णय घेण्याची लेखी हमी नावडकर यांनी दिली आहे.
मंगळवारी सकाळी नागरिकांनी प्रशासकीय भवनच्या मुख्य आवारात एकत्र येत प्रशासनाच्या विरोधात घोषणा दिल्या. या प्रसंगी अनेकांनी मनोगत व्यक्त करत वारंवार घडणारे अपघात व धोक्यात आलेला जीव या बाबत चिंता व्यक्त केली. या प्रसंगी मंगलदास निकाळजे, अनिकेत मोहिते, काळूराम चौधरी, आरती शेंडगे, ॲड. राहुल शिंदे, शुभम मोरे, अश्विनी तावरे, मुनीर तांबोळी यांनी मनोगत व्यक्त केले.
