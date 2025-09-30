बारामतीत हायवाची स्कूल बसला धडक
बारामती, ता. ३० : शहरात सोमवारी (ता. २९) डंपरने एका वृद्धाला धडक दिल्यामुळे त्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता. ही घटना ताजी असतानाच मंगळवारी (ता. ३०) शहरातील पाटस रस्त्यावर श्री छत्रपती शाहू हायस्कूल समोर मद्यधुंद हायवा चालकाने स्कूल बसला धडक दिली. सुदैवाने यामध्ये कोणतीही जीवित हानी झाली नाही. या अपघाताने पुन्हा एकदा नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. संध्याकाळी साडेपाचच्या सुमारास मद्यधुंद अवस्थेतील गायकवाड या चालकाने शाहू हायस्कूल समोरून जात असलेल्या स्कूल बसला जोरदार धडक दिली. या स्कूल बसला धडक देण्याअगोदर या हायवा चालकाने शाहू हायस्कूल शेजारी भिंतीलाही धडक दिली होती. या हायवाचालकाची वैद्यकीय तपासणी केली असून, त्याच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल केल्याची माहिती पोलिस निरीक्षक विलास नाळे यांनी दिली. दरम्यान, या हायवाला नंबर प्लेटही नव्हती. नवीन विकत घेतलेली हायवा तात्पुरत्या पासिंगवर रस्त्यावर आल्याचेही या निमित्ताने स्पष्ट झाले.
