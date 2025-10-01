बारामतीत रस्त्यांच्या खोदाईचा नागरिकांना मनस्ताप
बारामती, ता. १ : शहरात विविध विकासकामांसाठी सर्रास रस्त्यांची वारंवार खोदाई केली जाते. या खोदाईचा कमालीचा मनस्ताप बारामतीकरांना सहन करावा लागतो. यासाठी जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाईची नागरिकांची मागणी आहे.
शहरात अक्षरशः असंख्य ठिकाणी पिण्याची जलवाहिनी, महावितरणची केबल, भुयारी गटार, केबल टाकण्यासह इतर अनेक कारणांसाठी राज्य मार्गासह अंतर्गत अनेक ठिकाणी रस्त्यांची खोदाई केलेली आहे. यापैकी काही खोदाई परवानगी घेऊन, तर काही बेकायदा केलेली आहे.
खोदाई करताना नगरपरिषद व सार्वजनिक बांधकाम विभाग नियमानुसार संबंधितांकडून अगोदरच नुकसानभरपाईची रक्कम वसूल करतात. ही रक्कम जेथे खोदाई केलेली आहे, तेथील खड्डे दुरुस्त करण्याच्याच कामासाठी वापरली जाणे अपेक्षित असतानाही प्रत्यक्षात खोदाईनंतर कधीच खड्डे व खोदलेली चारी दुरुस्त केली जात नाही. त्यामुळे या चारीतून वाहने आपटतात व नागरिकांना या खड्ड्यांचा मनस्ताप सहन करावा लागतो.
केवळ एक किंवा दोन अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे हजारो लोकांना अनेक महिने या खोदून ठेवलेल्या खड्ड्यातून मार्गक्रमण करावे लागते. अशा कामचुकार अधिकाऱ्यांवर कारवाईची लोकांची मागणी आहे. जो खड्डा व खोदून ठेवलेली चारी दररोज हजारो लोकांना दिसत असते, ती नगरपरिषद किंवा सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिसत नाही का? असा नागरिकांचा सवाल आहे.
केवळ नागरिकच नाही तर महावितरण सारखी शासकीय संस्थाही बेकायदा खोदाई करते, पण कारवाई काहीच होत नाही. भिगवण रस्त्याची खोदाई मध्यंतरी केली गेली यात ना संबंधितांना दंड झाला ना कारवाई.
