विजयादशमीच्या सीमोल्लंघनासाठी बारामतीची बाजारपेठ सज्ज
बारामती, ता. १ : विजयादशमीच्या मुहूर्तावर सीमोल्लंघन करण्यासाठी बारामतीची बाजारपेठ सज्ज झाली आहे. कपडे, सोने, इलेक्ट्रॉनिक्स व वाहनविक्रीच्या माध्यमातून बाजारपेठेमध्ये पुन्हा ऊर्जितावस्था प्राप्त होईल, असा आशावाद व्यापारी व्यक्त करीत आहेत.
दसऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर बारामतीच्या बाजारपेठेत बुधवारी (ता. १) ग्राहकांनी गर्दी केली होती. पूजेचे साहित्य, फुले, हार, लुटायचे सोने यासह गोड पदार्थ खरेदीसाठी बारामती गर्दीने फुलून गेली होती. साडेतीन मुहूर्तातील एक असलेल्या विजयादशमीच्या मुहूर्तावर काहीतरी नवीन वस्तू बारामतीकर खरेदी करतात. यंदाही लोकांनी दसऱ्याला काय घ्यायचे याचे नियोजन करून बुकिंगही करून ठेवलेले आहे.
पश्चिम महाराष्ट्रातील कपडे, सोने, इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहनविक्रीची मोठी बाजारपेठ म्हणून बारामतीचा नावलौकीक आहे. दसरा दिवाळीच्या काळात बारामतीत मोठी उलाढाल होते. यंदाही मुहूर्तावर खरेदीसाठी नागरिकांमध्ये कमालीच्या उत्साहाचे वातावरण आहे. यंदा जीएसटीमुळे वाहनविक्री सुसाट होईल असा अंदाज आहे.
विजयादशमीला दरवर्षी अनेक जण नवीन प्रॉपर्टी खरेदी करतात. बारामतीसह पंचक्रोशीमध्ये सदनिकांसह गाळे खरेदीसाठीही आता लोक तयार झाले असून, बुकिंग सुरू झाल्याचे बांधकाम व्यावसायिकांनी सांगितले.
अर्थसहाय्याचा चांगला परिणाम
यंदाही ग्राहकांच्या मदतीला फायनान्स कंपन्या धावल्या आहेत. त्यामुळे खिशात पैसे नसले तरी हवी ती वस्तू सुलभ हप्त्यांवर नेता येत असल्याने यंदा दसऱ्याला लोक पूर्वीच्याच उत्साहाने खरेदी करतील असा अंदाज आहे.
