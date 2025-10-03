बारामतीजवळील अपघातात दुचाकीस्वाराचा मृत्यू
बारामती, ता. ३ : मोटारीने धडक दिल्याने सनी दीपक बगाडे (वय ३६, रा. गोजुबावी, ता. बारामती) यांचा मृत्यू झाला. बुधवारी (ता. १) रात्री साडेआठच्या सुमारास गोजुबावी येथील आबा पाटील चौकात हा अपघात झाला. याप्रकरणी मोटारचालकावर बारामती तालुका पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. तर सिद्धार्थ बगाडे यांनी फिर्याद दिली आहे. भरधाव वेगात निघालेल्या मोटारी (क्र. एमएच ४२ बीएस ५२५५)ने दुचाकीवरून (क्र. एमएच ४२ एडब्ल्यू १५०१) घरी निघालेल्या सनी बगाडे यांना जोरदार धडक दिली. धडक इतकी जोरदार होती की यात सनी यांचा जागेवरच मृत्यू झाला.
