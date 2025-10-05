बारामतीतील बिझनेस समिटमध्ये नवकल्पनेवर भर
बारामती, ता. ५ : येथील महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज अँग्रिकल्चर बारामती शाखा आणि कोटक लाईफच्या वतीने नुकतेच बिझनेस प्रोटेक्शन समिटचे आयोजन केले होते. यामध्ये उद्योजक आणि व्यापाऱ्यांसाठी व्यवसाय सुरक्षितता, विमा सुविधा, आर्थिक संरक्षण, जोखीम व्यवस्थापन आणि भविष्यकालीन धोरणे याबाबत सविस्तर माहिती देण्यात आली. सहभागी उद्योजकांना त्यांच्या व्यवसायाचे संरक्षण करण्यासाठी विविध उपक्रमांची माहिती देण्यात आली, तसेच उद्योग क्षेत्रातील नवकल्पना व संधी यावर भर देण्यात आला.
एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी हनुमंत पाटील, कार्यकारी अभियंता विजय पेटकर, कोटकचे साव्हिन डोळे व निखिल पासरे या प्रसंगी उपस्थित होते.
चेंबरचे बारामतीचे अध्यक्ष शरद सूर्यवंशी समिटच्या अध्यक्षस्थानी होते. या प्रसंगी चेंबरचे सदस्य शिवाजी निंबाळकर, सुशील सोमाणी, जगदीश पंजाबी, अँड. पी.टी. गांधी, सुरेश परकाळे, मनोज तुपे, विलास अडके, महेश ओसवाल, संभाजी माने, भारत जाधव, संभाजी किर्वे, विकास देशपांडे, शब्बीर शेख यासह बारामतीतील उद्योजक आणि व्यापारी उपस्थित होते.
हनुमंत पाटील यांनी या उपक्रमाचे कौतुक करत उद्योजक आणि व्यापाऱ्यांच्या हितासाठी चेंबरद्वारे घेतलेल्या पुढाकाराचे कौतुक करत व्यावसायिक वातावरण मजबूत करण्यासाठी या प्रकारच्या उपक्रमांचे महत्त्व अधोरेखित केले.
कार्यक्रमादरम्यान उपस्थितांनी व्यवसाय वृद्धिंगत करण्यासाठी, आर्थिक सुरक्षितता आणि विमा योजनेच्या फायदे यावर चर्चा केली. सहभागी उद्योजकांनी आपल्या अनुभवातून व्यवसायाचे संरक्षण आणि नफा वाढवण्याच्या उपाययोजना मांडल्या.
13749
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.