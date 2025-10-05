आयशर टीपर लांबविल्याने बारामतीत चौघांवर गुन्हा
बारामती, ता. ५ : चेन्नई उच्च न्यायालयाच्या वतीने नियुक्त करण्यात आलेल्या कोर्ट कमिशनर व त्यांच्या सहकाऱ्यांना शिवीगाळ व दमदाटी करून, मारहाणीची धमकी देत आयशर टीपर पळवून नेल्याप्रकरणी बारामती तालुका पोलिसांनी चार जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
याप्रकरणी चेन्नई उच्च न्यायालयाच्या कोर्ट कमिशनर शर्मिला बी. यांनी फिर्याद दिली आहे. या फिर्यादीवरून तालुका पोलिसांनी आरोपी महादेव अजिनाथ धोत्रे, महादेव धोत्रे यांचा मेव्हणा (पूर्ण नाव माहीत नाही- रा.अंथुर्णे ता. इंदापूर), दीपक मारूती माने (रा. सणसर ता. इंदापुर) व एक अनोळखी इसम यांच्या विरुध्द गुन्हा दाखल केला आहे.
फिर्यादीत नमूद केले आहे की, शनिवारी (ता. ४) कण्हेरी गावाच्या हद्दीत पालखी महामार्गावर आयशर टीपर (क्रमांक- एमएच ४२- बीएफ- ४९४५) चेन्नई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ताब्यात घेण्यासाठी कोर्ट कमिशनर म्हणून नियुक्ती केली होती. ही बाब माहिती असूनही वरील चारही आरोपींनी त्यांना शिवीगाळ व दमदाटी करत काठीने मारण्याची धमकी देत सदर आयशर टीपर पळवून नेला.
