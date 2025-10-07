लोकशाहीचा स्तंभ मजबूत करण्याचे काम पत्रकार करतात
बारामती, ता. ७ : ‘‘डिजिटल काळातील पत्रकारितेमधील बदल स्वीकारून पत्रकारांनी अपडेट राहिले पाहिजे. बऱ्याच घटना पत्रकारांच्या सतर्कतेमुळे उघड होतात. निर्भीड पत्रकारिता करून लोकशाहीचा स्तंभ मजबूत करण्याचे काम पत्रकार बांधव करत आहेत,’’ असे प्रतिपादन अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक गणेश बिरादार यांनी केले.
बारामती येथील स्वर्गीय नामदेवराव नालंदे यांच्या आठव्या स्मृतीदिनानिमित्त बारामती पंचक्रोशीतील पत्रकारांचा सन्मान करण्यात आला. यावेळी बिरादार बोलत होते. येथील ज्येष्ठ नागरिक संघाच्या कार्यालयात पुण्याचे पोलिस उपायुक्त गणेश इंगळे, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक गणेश बिरादार, ज्येष्ठ नागरिक संघाचे अध्यक्ष माधव जोशी, पोलिस निरिक्षक चंद्रशेखर यादव, दीपक वाबळे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पत्रकारांना सन्मानित केले गेले.
नामदेवराव नालंदे जीवनगौरव पुरस्कार द. रा. पवार यांना मरणोत्तर, तसेच पळशी येथील पत्रकार काशिनाथ पिंगळे यांना प्रदान करण्यात आला.
योगेश नालंदे यांनी प्रास्ताविकात प्रतिष्ठानच्या कामाचा आढावा घेतला. या कार्यक्रमासाठी नानासाहेब साळवे, प्रशांत नालंदे, मेघराज नालंदे, किरण हिवरे, प्रदीप ढुके व सहकाऱ्यांनी सहकार्य केले. चंदुकाका सराफ अँड सन्स प्रा. लि. यांनी या कार्यक्रमासाठी सहकार्य केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.