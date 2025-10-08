बारामतीत कुठे हास्य, कुठे आसू...
बारामती, ता. ८ : शहरातील प्रभागनिहाय आरक्षणाची अधिकृत घोषणा करण्यात आली. यात ‘कही खुशी कही गम’, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
बारामती नगरपरिषदेच्या सभागृहात उपविभागीय अधिकारी वैभव नावडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली मुख्याधिकारी पंकज भुसे यांच्या उपस्थितीत हे आरक्षण निश्चित झाले. नगरपरिषदेचे नगराध्यक्षपद खुल्या प्रवर्गासाठी असल्याचे जाहीर झाल्याने सध्या इच्छुकांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे. नगरपरिषदेमध्ये महिलांना ५० टक्के आरक्षण असल्याने ४१ पैकी २१ जागांवर महिलांना संधी मिळणार असल्याने महिलावर्गातही आतापासूनच उत्साहाचे वातावरण आहे. प्रभाग एक ते १९ पर्यंत प्रत्येक प्रभागात दोन नगरसेवक व प्रभाग २० मध्ये तीन नगरसेवक यानुसार ४१ जागांसाठी निवडणूक होणार आहे. बदललेल्या समीकरणांनुसार काही इच्छुकांना प्रभाग बदलावे लागणार, हे आता स्पष्ट झाले आहे.
प्रभागनिहाय आरक्षण पुढीलप्रमाणे-
१ : अनुसूचित जाती व सर्वसाधारण महिला
२ : नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी) महिला व सर्वसाधारण
३ : नागरिकांचा मागास प्रवर्ग व सर्वसाधारण महिला
४ : नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला व सर्वसाधारण
५ : नागरिकांचा मागास प्रवर्ग व सर्वसाधारण महिला
६ : सर्वसाधारण महिला, सर्वसाधारण
७ : नागरिकांचा मागास प्रवर्ग व सर्वसाधारण महिला
८ : नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला व सर्वसाधारण
९ : नागरिकांचा मागास प्रवर्ग व सर्वसाधारण महिला
१० : नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला व सर्वसाधारण
११ : सर्वसाधारण महिला व सर्वसाधारण
१२ : अनुसूचित जाती महिला व सर्वसाधारण
१३ : अनुसूचित जाती महिला व सर्वसाधारण
१४ : अनुसूचित जाती महिला व सर्वसाधारण
१५ : नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला व सर्वसाधारण
१६ : अनुसूचित जाती व सर्वसाधारण महिला
१७ : नागरिकांचा मागास प्रवर्ग व सर्वसाधारण महिला
१८ : अनुसूचित जाती व सर्वसाधारण महिला
१९ : अनुसूचित जाती महिला व सर्वसाधारण
२० : अनुसूचित जाती, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला व सर्वसाधारण महिला
मिलिंद संगई, बारामती..
