बारामतीतील बसस्थानकावर अवैध वाहतूकदारांचा सुळसुळाट
बारामती, ता. १२ : येथील अत्याधुनिक व सुसज्ज बसस्थानकातून अवैध प्रवासी वाहतूकदार एसटीच्या प्रवाशांवर खासगी वाहनातून प्रवास करण्यासाठी दबाव टाकत असल्याच्या प्रवाशांच्या तक्रारी आहेत. विशेष म्हणजे बारामती शहर पोलिसांकडून या बसस्थानकाकडे साफ दुर्लक्ष केले जात असून, येथील सुरक्षा अक्षरशः रामभरोसे झालेली आहे.
बारामतीचे बसस्थानक अत्याधुनिक व सुसज्ज झालेले आहे. या बसस्थानकावर प्रवासी तिकिटाच्या रांगेत उभे असताना अवैध प्रवासी वाहतूक करणारे चालक प्रवाशांजवळ येत त्यांना खासगी वाहनातून प्रवास करण्यासाठी दबाव टाकत असतात. येथे सुरक्षा रक्षक कधीच उपस्थित नसतात ना पोलिस. नव्याने नियुक्त केलेल्या सुरक्षा मंडळाच्या रक्षकाला हे अवैध प्रवासी वाहतूकदार उघड दमदाटी करतात, त्यामुळे हे रक्षकही मूग गिळून गप्प बसतात.
वाहतूक पोलिस व हे वाहतूक करणारे चालक यांच्यातील लागेबांधे स्पष्ट असल्याने पोलिस कसलीच कारवाई करत नाहीत, असा प्रवाशांचा आरोप आहे. यामध्ये एसटी महामंडळाचेही नुकसान होत आहे. एसटीचे अधिकारीही या बाबत फार काही भूमिका घेत नाहीत, असे चित्र आहे.
शहर पोलिसांकडून दुर्लक्षच
बारामती बसस्थानकावर अनेकदा चोऱ्या झाल्या, रात्रीच्या वेळेसही प्रवासी असुरक्षित असतात, असे असताना बसस्थानकावर बहुसंख्य वेळा पोलिस कर्मचारी नसतात. उपस्थित असले तरी एका जागी बसून मोबाईलमध्ये ते व्यस्त असतात. संवेदनशील ठिकाण म्हणून येथे कायम गस्त व पोलिसांची उपस्थिती गरजेची आहे.
