बारामतीत डीजे बंदीसाठी सामाजिक संस्थांचा पुढाकार
बारामती, ता. १५ : शहरातील विविध ३९ सामाजिक संघटना व राजकीय पक्षांच्या वतीने बारामती तालुका परिसरात कायमची डीजे व लेसर बीम लाइट बंदी करण्याबाबत पुढाकार घेतला आहे.
येथील उपविभागीय पोलिस अधिकारी डॉ. सुदर्शन राठोड यांना या संदर्भात विविध संघटनांच्या वतीने एकत्रितपणे निवेदन देण्यात आले. बारामती परिसरात विविध कार्यक्रमात न्यायालयाची बंदी असताना डीजे वाजविला जातो व लेसर बीम लाइटचा सर्रासपणे वापर केला जातो. यामुळे ज्येष्ठ नागरिक, लहान मुले, आजारी रूग्ण, पाळीव प्राणी पक्षी यांना याचा त्रास सहन करावा लागतो. या सर्व बाबींचा विचार करून कायम स्वरूपाची बंदी घालावी, अशी मागणी या संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे.
डीजे व लेसर लाइटच्या त्रासाला कंटाळून काही प्रमुखांनी एकत्र येत ही बंदी सुरू करण्याबाबत विचार विनिमय करून सामूहिकपणे उपविभागीय पोलिस अधिकाऱ्यांना निवेदन दिले.
याप्रसंगी राठोड म्हणाले की, ‘‘काही सुज्ञ लोकांनी पुढे येऊन जो डीजे बंदीचा निर्णय घेतला आहे, तो स्वागतार्ह आहे. यामध्ये कृती समिती स्थापन करावी. येणाऱ्या सण, उत्सवावेळी कृती समितीला बोलावून जनजागृती करता येईल. जर डीजे लावणाऱ्यांनी नाही ऐकले तर कायदा आहेच.’’
यावेळी विविध पक्षाचे व सामाजिक संघटनेचे अध्यक्ष, पदाधिकाऱ्यांनी आपले विचार मांडले. याप्रसंगी कृती समितीचे सर्व सदस्य उपस्थित होते.
