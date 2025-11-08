पाच दिवसांत प्रचार करायचा कसा?
बारामती, ता. ८ : आगामी नगरपरिषद निवडणुकीमध्ये चिन्ह वाटप व जाहीर प्रचार संपण्याचा कालावधी यात फक्त पाचच दिवसांचे अंतर असून, त्यात मतदारांपुढे चिन्ह कसे पोहोचवायचे, याची चिंता आता इच्छुकांना लागून राहिली आहे.
निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर यात चिन्ह वाटपाचा दिनांक २६ नोव्हेंबर असून, ३० नोव्हेंबर रोजी संध्याकाळी पाच वाजता निवडणुकीचा जाहीर प्रचार संपणार आहे. २६ नोव्हेंबर रोजीही चिन्ह मिळेपर्यंत अर्धा दिवस निघून जाणार आहे. याचा अर्थ चिन्ह मिळून प्रचार संपेपर्यंत चारच दिवस उमेदवारांना मिळणार आहेत. यातही अपक्ष उमेदवारांची मोठी कसरत होणार आहे. चिन्ह कोणते मिळणार याची वाट पाहत त्यांना २६ नोव्हेंबरपर्यंत ताटकळत बसावे लागणार आहे.
दरम्यान, बारामती नगरपरिषदेसाठी या अगोदर उपविभागीय अधिकारी वैभव नावडकर यांची नियुक्ती केली होती, मात्र त्यात बदल करून आता भूसंपादन अधिकारी असलेल्या संगीता चौगुले यांची बारामती नगरपरिषदेच्या निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.