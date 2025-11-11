बारामती शासकीय रुग्णालयात रुग्णांना होतोय मनस्ताप
बारामती, ता. ११ : ओळखपत्रांचा वापर करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असला, तरी बारामतीतील पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शासकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार रुग्णालयामध्ये हा नियम लागू नाही, अशीच परिस्थिती आहे.
या महाविद्यालयाच्या रुग्णालयामध्ये सुटीचा दिवस वगळता इतर दिवशी किमान सातशेहून अधिक रुग्ण विविध तपासण्यांसाठी येत असतात. रुग्णांकडून केसपेपर काढल्यानंतर त्यांना क्रमांक सांगून त्या त्या विभागात पाठविले जाते.
अनेकदा रुग्णांना नेमके कोणाला भेटायचे याबाबत कल्पना नसते, त्यामुळे संबंधितांच्या गळ्यात ओळखपत्र गरजेचे असते. प्रत्यक्षात परिचारिका व पुरुष परिचारक यांच्यासह बहुसंख्य डॉक्टर्स व इतर कर्मचारीही ओळखपत्र वापरतच नाहीत. आपण नेमके कोणाशी बोलत आहोत? हे रुग्ण व त्यांच्या नातेवाइकांना समजत नाही.
रुग्णांनी संबंधितांना नाव विचारल्यानंतर नाव सांगितले जात नाही. परिचारिकांकडूनही ओळखपत्र वापरले जात नाही, याबाबत विचारणा केली असता आम्ही ओळखपत्र वापरतच नाही, असेच सांगितले गेले. यामुळे आपण कोणाशी संवाद साधला हेच समजत नाही, अशी तक्रार अनेक रुग्णांनी केली.
औषधे व गोळ्या ज्या केसपेपरवर डॉक्टर लिहून देतात, त्या खाली त्यांनी सही करून आपले नाव लिहायला हवे, जेणेकरून कोणत्या डॉक्टरांनी ते लिहून दिलेले आहे, हे रुग्णांनाही समजते, पुढील संदर्भासाठी त्याचा उपयोग होतो. प्रत्यक्षात कोणीही नाव लिहीत नाही, सही देखील त्रोटक असते. त्या वरून संबंधित डॉक्टरांचा शोध घेणे अवघड होऊन बसते, अशाही तक्रारी आहेत.
दुसरीकडे गर्दीच्या वेळेस केसपेपर काढण्यासाठीही रांग असते, ही रांग कमी करण्यासाठी काउंटरची संख्या वाढवावी व किऑस्क प्रणालीचा वापर करावा, अशीही मागणी होत आहे.
ओळखपत्र वापरण्यासंदर्भात तातडीने सूचना देत आहोत. औषध गोळ्या लिहून देणाऱ्या डॉक्टरांना त्यांचे नाव लिहिण्यासही सांगत असून रुग्णांच्या केसपेपर काढण्याच्या वेळेत कपात व्हावी, या साठीही चर्चा केली जाईल.
- डॉ. चंद्रकांत म्हस्के, अधिष्ठाता, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, बारामती
