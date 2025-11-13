‘ऊस वाहतूक करताना काळजी घ्या’
बारामती, ता. १३ : साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम सुरू झाला असून उसाची वाहतूक करताना काळजी घ्यावी, असे आवाहन उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी सुरेंद्र निकम यांनी केले.
निकम यांनी बुधवारी (ता. १२) झालेल्या बैठकीत अपघात रोखण्याबाबत सूचना केल्या. या बैठकीला सहायक मोटार वाहन निरीक्षक सुरज पाटील, तसेच कार्यालयाच्या अधीन सर्व कारखान्यांचे शेतकी अधिकारी व प्रतिनिधी उपस्थित होते.
ट्रॅक्टर व इतर वाहनातून उसाची वाहतूक करताना अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात. उसाची वाहतूक करताना वैध कागदपत्रे संबंधित चालकाने सोबत ठेवावीत. वाहनाच्या मागील भागास रिफ्लेक्टिव्ह टेप व पट्टी असणारे लाल रंगाचे कापड लावावेत. वाहन चालकांनी वेगमर्यादेचे पालन करण्यासह वाहतूक सुरक्षिततेच्या सर्व नियमांचेही पालन करावे. वाहतूक करताना मद्य प्राशन करु नये. वाहनामध्ये मोठ्या आवाजाने ध्वनिक्षेपक (स्पीकर) लावू नयेत, अशा सूचना या वेळी निकम यांनी केल्या.
तसेच, संबंधित साखर कारखान्यांनी वाहतूक व रस्ते सुरक्षाविषयक नियमांच्या सर्व बाबींची प्रवेशद्वारावरच तपासणी करावी. संचालक मंडळांनी रस्ते सुरक्षितता व उपाययोजनांबाबत ऊस वाहतूक करणाऱ्या वाहनचालकांचे प्रबोधनात्मक शिबिराचे आयोजन करून मार्गदर्शन करावे, असेही निकम यांनी नमूद केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.