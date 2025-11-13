माझंही साहेबांवर प्रेम
बारामती, ता. १३ : ‘‘झालं गेलं गंगेला मिळालं...खासदारकीला काय झालं आणि आमदारकीला काय झालं, याबद्दल मला कुणी काही सांगू नका...शेवटी सगळेच आपलेच मतदार आहेत. राजकारणात माणसं जोडायची असतात....’’ असे सांगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आपल्या राजकारणाची दिशा बेरजेची असेल, असेच सूचित केले. तसेच, ‘माझंही साहेबांवर प्रेमच आहे,’ अशा शब्दांत ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्याबद्दलही त्यांनी कृतज्ञतेची भावना व्यक्त केली. त्यावर उपस्थितांनी टाळ्यांचा कडकडाट करत त्यांच्या या भूमिकेचे स्वागत केले.
बारामतीत गुरुवारी (ता. १३) बारामती नगरपरिषद व माळेगाव नगरपंचायतीच्या उमेदवारांच्या मुलाखतीनंतर झालेल्या मेळाव्यात एका कार्यकर्त्याने अजित पवार यांना चिठ्ठी देत खासदारकीच्या निवडणुकीबाबत काही नमूद केले होते. तेव्हा या चिठ्ठीवर व्यक्त होताना अजित पवार यांनी बेरजेच्या राजकारणावर भर दिला. ते म्हणाले, ‘‘खासदारकीला असं झालं आमदारकीला असं झालं, असलं काही तुम्ही मला सांगू नका, शेवटी सगळे मतदार आपलेच आहेत. काय झालं, एका बाजूला आदरणीय पवारसाहेब एका बाजूला अजित पवार...बारामतीकरांच्या पुढे प्रश्न निर्माण होणारच ना? का काहींचं प्रेम साहेबांवर नसावं? असलं पाहिजे, माझंही प्रेम आहेच ना...पण मी काही राजकीय भूमिका घेतली, याचा अर्थ काहीतरी वेगळा छोटा विचार करणे चुकीचे आहे. अरे जरा दिलदारपणा वाढवा, मनाचा मोठेपणा करा. आपण कालपर्यंत एकत्रच होतो ना...मला सुरवातीला निवडून द्यायला पवारसाहेबच कारणीभूत आहेत ना...काय वरून पडलो होतो का मी...हे कसं आपल्याला विसरता येईल...तुम्ही फार संकुचित विचारांचे राहू नका...बारामतीकरांनी विधानसभेला मला लाखाचं मताधिक्य दिलच ना...’’
