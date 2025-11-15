बिहारच्या निवडणुका पारदर्शक झाल्यात का?
बारामती, ता. १५ : ‘‘निवडणुकीअगोदर सत्ताधारी पक्षाकडून विविध माध्यमांद्वारे होणारे पैशांचे वाटप निवडणुकांच्या निकालावर परिणाम करणारे ठरते. बिहारच्या निवडणुका खरंच पारदर्शक झाल्या आहेत का? याचा आता विचार करावा लागेल, अशी परिस्थिती आहे. निवडणूक आयोगानेदेखील याचा विचार करावा,’’ अशा शब्दांत ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी बिहारच्या निकालाबाबत आपली प्रतिक्रिया दिली.
शरद पवार यांनी शनिवारी (ता. १५) बारामतीतील ‘गोविंदबाग’ निवासस्थानी माध्यमांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, ‘‘बिहारच्या निवडणुकीत निवडणुकीपूर्वी पंधरा दिवस सरकारी खजिन्यातील दहा हजार रुपयांप्रमाणे वाटप करणे, हे योग्य आहे का, याचा विचार करायला पाहिजे. मत मिळवण्यासाठी सरकारी खजिना वापरणे, याचा अर्थ सरळ सरळ हा गैरप्रकार आहे. संसदेच्या आगामी अधिवेशनामध्ये आम्ही सर्वजण एकत्र बसून याबाबत काय करता येईल, याचा विचार करू.’’
पंतप्रधानांना टोला
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निवडणूक आयोगाचे बिहारच्या निकालानंतर आभार मानले. याबद्दल पवार म्हणाले, ‘‘ज्यांना निवडणूक आयोगाच्या निर्णयांचा फायदा झाला, असे पक्ष निवडणूक आयोगाचे आभार मानणारच; त्यात काही विशेष नाही. ज्या संस्थांना घटनात्मक दर्जा आहे, अशा घटनात्मक संस्थांनी आपली स्वायत्तता टिकून ठेवणे गरजेचे आहे.’’
शरद पवार म्हणाले...
- महाराष्ट्रात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका स्थानिक स्तरावरील आहेत. त्यामुळे स्थानिक पातळीवरील नेत्यांना जे योग्य वाटेल, त्याप्रमाणे निर्णय घेण्याचे अधिकार आम्ही दिले आहेत.
- महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाने पिपाणी हे चिन्ह गोठवल्याचा राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षास निश्चितच फायदा होईल.
- केळीची कायमस्वरूपी निर्यात व्हावी, या दृष्टिकोनातून आपण काही निर्यातदारांबरोबर संपर्क साधून यात काही व्यवस्था करता येते का, याचा प्रयत्न करीत आहोत.
