बारामतीत उमेदवारांबाबत सर्वच पक्षांकडून गोपनीयता
बारामती, ता. १५ : नगरपरिषदेच्या निवडणूकीसाठी रणनीतीचा भाग म्हणून सर्वच राजकीय पक्षांनी आपल्या उमेदवारांची यादी कमालीची गोपनीय ठेवलेली असल्याने सोमवारी (ता. १७) उमेदवारी अर्ज भरतानाच नगराध्यक्षपदासह इतर नावे समजतील, अशी चिन्हे आहेत. शनिवारी (ता. १५) नगरसेवकपदासाठी १७ जणांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत. आजअखेर नगराध्यक्षपदासाठी दोन तर नगरसेवकपदासाठी २४ उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले आहेत.
बारामतीत शनिवारी (ता. १५) उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी उमेदवाराच्या यादीची निश्चिती करण्यासाठी बैठका केल्या. दुसरीकडे राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या इच्छुकांनीही शनिवारी सकाळी गोविंदबाग या निवासस्थानी ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांची भेट घेतली. त्यांनी स्थानिक पातळीवर चर्चा करून निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य दिलेले आहे. त्यामुळे आघाडी करून निवडणूक लढविण्याचे संकेत स्थानिक नेतृत्वाने दिलेले आहेत.
यादीच जाहीर होत नसल्याने इच्छुक गॅसवर असून शेवटच्या क्षणापर्यंत यादीच जाहीर होणार नसल्याने अनेकांची मोठी कोंडी झालेली आहे. नेमका काय निर्णय होणार हेच समजत नसल्याने अनेक इच्छुक वाट बघत बसल्याचे दिसले. बंडखोरी टाळण्यासाठी सर्वच पक्षांनी शेवटच्या क्षणापर्यंत यादीच जाहीर न करण्याची खेळी केल्याने अनेकांची अडचण झाल्याचे दिसले.
