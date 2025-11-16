विद्याप्रतिष्ठानच्या विदयार्थ्यांचे वसुंधरा वाहिनीवर प्रसारण
बारामती, ता. १६ : विद्या प्रतिष्ठान संचलित वसुंधरा वाहिनीवरून बालदिनानिमित्त १२० मुलांनी विशेष प्रसारण केले. यामध्ये विद्या प्रतिष्ठानचे इंग्लिश मिडीयम स्कूल, डॉ. सायरस पूनावाला स्कूल, झैनुबिया इंग्लिश मिडीयम स्कूल, अनेकान्त इंग्लिश मिडियम स्कूल येथील विद्यार्थ्यांनी नाटक, गीते, काव्यवाचन, नभोनाट्य, भाषणे यांसारखे कार्यक्रम सादर केले.
साधना हुल्याळकर, सुप्रिया खाडे, उमा साळुंखे, अंजाबापू गावडे, प्राजक्ता संगवई, प्रीतम वाडेकर, ताहेरा नासिकवाला, अभिक्षित पगारे, श्वेता बगाडे, रेणुका सूर्यवंशी, सिद्धेश म्हेत्रे, मुरतूजा रामपूरावाला, अक्षय शिंदे या शिक्षकांनी सहभागी विद्यार्थ्यांना सहकार्य केले. तर, शाळेच्या प्राचार्या राधा कोरे, यशस्विनी निगडे, संचालिका इन्सिया नासिकवाला, प्राचार्या प्रणाली वडेर, उपप्राचार्या शीतल वायाळ, व्हीआयआयटीचे संचालक डॉ. आनंद देशमुख, कार्यालयीन अधीक्षक संजय जगताप यांनी मार्गदर्शन केले. आरजे स्नेहल कदम यांनी संयोजन केले.
बालदिनानिमित्त मुलांनी रेडिओवरून सादर केलेल्या कार्यक्रमांमुळे मुलांमधील सुप्तगुण वाढीस लागतील. वसुंधरा वाहिनीने त्यांना भविष्यात करिअरच्या संधीचे व्यासपीठ उपलब्ध करुन दिले आहे.
- आशा मोरे, केंद्र प्रमुख, वसुंधरा वाहिनी.
